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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Третья карабахская война: итоги

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Третья карабахская война: итоги
Третья карабахская война: итоги.
Источник изображения: belvpo.com

Завершилось армяно-азербайджанское противостояние, вернее тлеющий конфликт, который продолжался более 30 лет. Мы все стали свидетелями этого события. Исторический аспект и все, что происходило в этом Кавказком регионе до 19 сентября текущего года, мы напоминать не будем, поскольку написано очень много и при желании вы можете ознакомиться сами.

Не принимая чью-либо сторону, беспристрастно рассмотрим кратко итоги этой войны или контрреррористической операции. Итак, кратко и по существу:

1.Стратегически правильно выбранное азербайджанской стороной время для начала агрессии, когда армянский лидер максимально отдалился от РФ и ОДКБ в целом.

2.Президент Алиев заручился поддержкой постоянного союзника – Турции и получил негласное одобрение США.

3.С первыми залпами началась информационная кампания, красной чертой в которой проходило – удары наносятся только по военным объектам, определена цель операции – восстановление конституционного строя Азербайджана, посыл, что российская сторона проинформирована, записано обращение к армянам Карабахского региона.

4.Информационное противоборство армянской стороной проиграно вчистую, азербайджанцы блокируют «ненадежные соцсети», распространяют только выгодные сведения, публикуют успешные результаты ударов ВТО и БПЛА, ведется постоянное информационное сопровождение операции в виде брифингов, сводок и пр.

5.Дополнительно, под прикрытием армяно-американского учения, в Ереван прибыли американские «специалисты», цель визита – удержать Пашиняна от втягивания в конфликт Армении и контроль сохранения действующей власти.

6.Вашингтон действиями армянского руководителя добился дискредитации России перед народными массами, направляя в нужное русло выгодную повестку – поставлена под вопрос целесообразность нахождения миротворцев в регионе и членство в ОДКБ.

Итог: Азербайджан – выйграл, Армения, которая даже не признала Нагорный Карабах, – проиграла.

В качестве вывода необходимо отметить, что последствия будут для всех:

карабахских армян, которые потеряли все и стали беженцами;

армян, которым придется жить с фактом предательства своего правительства;

азербайджанцев, которые приобрели нового врага в лице Ирана, разместив на территории Карабаха израильские разведывательные беспилотники;

российской дипломатии, которая заигралась с принципами «мягкой силы».

Николай Крылов

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Азербайджан
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