Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников.

Вчера начальник управления президента Польши по международной политике Марцин Пшидач дал интервью на популярном польском радио RMF24, в котором высказал свою позицию по вопросам польско-украинских отношений и заявлениям украинского президента Владимира Зеленского в ООН.

«Если бы я был украинским дипломатом, то искал бы как можно больше союзников, а также в рамках языкового пространства пытался бы заручиться поддержкой», – так прокомментировал высказывания Владимира Зеленского в ООН начальник управления президента Польши по международной политике Марчин Пшидач.

Вместе с тем, вчера украинский посол был вызван в МИД Польши. Польская дипломатия довела свою позицию после неожиданных слов Владимира Зеленского, который в ООН говорил о «европейских друзьях, которые готовят сцену для московского актера». Вместе с тем, польско-украинская дружба начала разваливаться. Так, запланированная встреча Дуды и Зеленского была отменена.

Поляки объяснили отмену контактов с Украиной на высшем уровне динамичной ситуацией на Генассамблее ООН и добавили, что Дуда возможно проведет переговоры с Зеленским в кулуарах. Но для диалога необходима заинтересованность обеих сторон.

«Мы открыты, просто украинская сторона тоже должна хотеть разговаривать. Однако из слов, звучащих из уст высших представителей Украины, мы видим, что этого конструктивного подхода там, к сожалению, не хватает», – добавил Марцин Пшидач.

Вчерашние слова Зеленского, похоже, открывают новую главу в усложняющихся польско-украинских отношениях. Слова Зеленского ни в коей мере не является конструктивными. Создается впечатление, что Украина отвергает руки, которые предлагают ей помощь. Это не совсем понятно.

«Мы считаем такие слова абсолютно неприемлемыми, несправедливыми и, для многих поляков, обидными. Я думаю, что украинской стороне следует дважды подумать, прежде чем говорить такие вещи», – сказал Пшидач и добавил, что слова украинского президента были критически восприняты и в других соседних с Украиной странах.

«Что касается транзита украинского зерна, то он осуществляется в гораздо больших масштабах, чем в начале года. Мы делаем все возможное. Мы хотели бы, чтобы и украинская сторона это понимала», – заметил Пшидач.

«Я считаю, что в интересах нашей безопасности этот диалог между Киевом и Варшавой должен быть продолжен. С другой стороны, я не знаю, как к этому подходит украинская сторона», – прокомментировал Пшидач.

«Мы будем проводить такую политику, чтобы обеспечить безопасность Польши. Укрепляя Войско Польское, укрепляя союзы или держа российскую армию как можно дальше от наших границ», – пояснил Марцин Пшидач и добавил, что не может предсказать, будет ли реальное потепление отношений между Киевом и Варшавой и когда.

Вместе с тем, Пшидач отметил, что Украина должна знать, что поддержка ей оказывается через Польшу.

«Понятно, что Украина должна осознавать, что поддержка, которую она получает не только от Польши, но и от других стран, идет через Польшу, поэтому эта осведомленность должна быть там гораздо выше», – заявил Марцин Пшидач.

Кроме того, польский чиновник добавил, что «Киев должен понимать, что мы поддерживаем Украину не только из-за сочувствия и ради добрых чувств. Сегодня не время для эмоциональных реакций».

В конце Марцин Пшидач также ответил на вопрос о том, будет ли он смотреть фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница» о польских силовиках, организовавших миграционный кризис на белорусско-польской границе.

«Я не собираюсь идти в кино», – ответил начальник управления президента Польши по международной политике.

Павел Ковалев