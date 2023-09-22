Коридорная логика Баку.

Днем, 19 сентября, Баку начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории Нагорного Карабаха (Арцаха).

Здесь стоит рассмотреть, помимо глубоко засевших исторических обид, религии и политических притязаний, экономические и логистические аспекты армяно-азербайджанского противостояния и почему конфликт так нужен Азербайджану и Турции.

Стоит отметить, что на данный момент, связь с азербайджанским эксклавом Нахичеванью, как и до второй карабахской войны, Баку поддерживает при помощи авиасообщения или наземного пути через Иран. Казалось бы, какую роль здесь играет Карабах?

Дело в том, что только при подконтрольном Карабахе и лояльном для Турции и Азербайджану армянском правительстве, есть смысл в сухопутном сообщении – Зангезурском коридоре, который связывает Баку и западные районы страны с Нахичеванью.

Напомним, что данный транспортный проект был лоббирован Азербайджаном после окончания Второй карабахской войны в конце 2020 года, в которой Баку одержал уверенную победу. Именно Зангезурский транспортный коридор должен позволить наладить бесперебойную логистическую цепочку между Баку и Анкарой.

В то же время, несмотря на подписанные соглашения и предоставленные гарантии безопасности от российской стороны, (предоставление своих миротворцев для охраны трассы), армянское руководство фактически начала бойкотировать проект, видя в нем угрозу национальной безопасности. Свои страхи власти объясняли тем, что Азербайджан время от времени заявляет, что Сюникская область Армении – это исторические земли азербайджанцев.

Вместе с тем, стоит отметить и заинтересованность других стран в армяно-азербайджанском конфликте – Израиле и Иране. Ведь именно Тегеран получает прямую выгоду от разделенного Сюникской областью Азербайджана. Вся транспортная логистика в Нахичевань проходит через Иран. Упомяну и о газопроводе «Иран – Армения», который функционирует с 2007 года и в целом о сухопутной транспортной логистике Ирана через Армению в Россию. Поэтому иранское военно-политическое руководство четко обозначило свои «красные линии» в вопросе стабильности Южно-кавказского региона.

Между тем, известно, что Израиль, являющийся стратегическим противником Ирана, использует недавно построенный Турцией и Азербайджаном Физулинский международный аэропорт в Карабахе для шпионажа за иранскими ядерными объектами, запуская свои разведывательные дроны. Кроме того, Израиль наращивает военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном, что не может не беспокоить Тегеран.

Таким образом, именно неопределенный вектор действующего правительства Армении в перспективе может сыграть с ней злую шутку. Выход из ОДКБ, о котором поговаривает армянское марионеточное правительство, якобы из-за отсутствия политического единства и предоставления военной поддержки в карабахском конфликте, может привести к потери Арменией государственности, а Южно-кавказский регион погрузить в хаос войны.

Николай Крылов