"Мир не может увидеть еще одну Хиросиму". Эр-Рияд готовится к разработке ядерного оружия

Саудовский принц: применивший ядерное оружие начнет войну со всем миром

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox News заявил, что, если Тегеран получит ядерное оружие, Эр-Рияду придется пойти на аналогичный шаг «по соображениям безопасности». "Мир не может увидеть еще одну Хиросиму", и, если 100 тыс. человек погибнут, против агрессора ополчатся все страны мира, отметил он. Саудовский принц не первый раз допускает возможность войны с Ираном. В этот раз Эр-Рияд поддерживают власти Израиля.

Если у Ирана появится ядерное оружие (ЯО), Саудовская Аравия пойдет на аналогичный шаг «по соображениям безопасности для уравновешивания сил». Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу Fox News.

«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 тыс. человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром. Если они (Иран. - прим. "Газеты.Ru") получат [ядерное оружие], мы тоже его получим», - сказал принц.

Израиль поддержал саудитов

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил специалистам по ядерной безопасности сотрудничать со своими коллегами из США, чтобы способствовать реализации саудовской ядерной программы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

По данным газеты, переговоры об этом ведутся тайно, и стороны пока не достигли соглашения. Если единая точка зрения будет найдена, случится серьезный поворот в политике Израиля и США, которые десятилетиями не допускали обогащения урана на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, Израиль - единственная страна в регионе, которая состоит в "ядерном клубе", хотя и тайно. По этой причине, утверждает WSJ, власти Израиля годами выступали против получения другими странами региона - политическими соперниками израильтян - такого вооружения. Кроме того, в Израиле против саудовской программы выступает и оппозиция: бывший премьер-министр Яир Лапид полагает, что развитие ядерного потенциала Саудовской Аравии приведет к гонке ядерных вооружений в регионе, и к ней подключатся другие страны Ближнего Востока, например, Объединенные Арабские Эмираты.

The Wall Street Journal утверждает, что многие чиновники из Вашингтона также не одобряют подобные перспективы для Эр-Рияда. В США полагают, что, если к власти там придут радикальные исламисты и у них окажется ядерное оружие, мир попадет в большую опасность. WSJ сообщает, что, если Эр-Рияд и запустит свою ядерную программу, Вашингтон хотел бы жестко контролировать весь процесс. Газета отмечает, однако, что у Саудовской Аравии другой взгляд на проблему - Мухаммед бен Сальман хотел бы, чтобы королевство самостоятельно занималось разработкой ЯО.

Вопрос саудовской ядерной программы обсуждался в ходе встречи президента США Джо Байдена с Нетаньяху на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 20 сентября, утверждают израильские источники. Отмечается, что Израиль запросил у США жесткие гарантии безопасности вне зависимости от типа программы, которую будет реализовывать Эр-Рияд. Пока Байден не одобрил ни один из сценариев развития ситуации.

Вражда Ирана и Саудовской Аравии

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном развиваются сложно. Страны конфликтуют как на религиозной почве - саудовские власти обвиняют Иран в поддержке шиитской оппозиции, когда как Тегеран обвиняет Эр-Рияд в нарушении прав шиитского меньшинства - так и в экономических, политических, а также военных вопросах. В последний год наметился прогресс к "потеплению" отношений: в марте 2023 года страны подписали соглашение о возобновлении дипотношений и открытии посольств в течение двух месяцев. Также Тегеран предложил Эр-Рияду создать в регионе коалицию для обеспечения морской безопасности в северной акватории Индийского океана.

Однако контекст отношений между странами непростой. В 2018 году Мухаммед бен Салман допускал возможность войны с Ирана в скором будущем. Он призвал другие страны мира ввести против Ирана санкции для экономического и политического давления. «Если мы не добьемся успеха в том, что мы пытаемся сделать, у нас, скорее всего, будет война с Ираном через 10-15 лет», - говорил Мухаммед бен Салман.

Кроме того, Саудовская Аравия активно выступала против снятия санкций с Тегерана после заключения администрацией Барака Обамы ядерной сделки с Ираном.

14 июля 2015 года Иран и шестерка посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Планы Тегерана

По оценке США, если иранское правительство решит создать ядерное оружие, это получится сделать за несколько месяцев, а на создание специального топлива потребуется 12 дней. Белый дом считает, что Ирану «ни в коем случае» нельзя позволить осуществить это. В случае появления ядерного оружия у Тегерана Израиль получит «свободу действий», обещали в США.

В свою очередь Тегеран настаивал на отсутствии планов по разработке ядерного оружия. МАГАТЭ утверждало об отсутствии информации о разработке и производстве Ираном ядерного вооружения. Тем не менее Иран обладает номенклатурой ракетного вооружения, способного нести ядерный заряд.

Михаил Родионов