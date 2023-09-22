Земные военные заботы Срединной империи

Как в китайской армии реформируют службу тылового обеспечения

Стабильная работа службы тыла – залог успешного выполнения служебно-боевых задач всякой армии. Но Народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в этом отношении в начале пути.

В частности, не снята задача ликвидации коррупции, поскольку на первом этапе военных реформ (2015–2017) подразделения тыла сотрясла серия арестов высших и старших офицеров.

Значение тылового обеспечения сформулировано китайским военным теоретиком Сунь-цзы в виде принципа «Кавалерия не двигается, пока не будет готов фураж». Согласуясь с этим принципом, руководство КНР сформулировало следующие концептуальные требования к системе тыла НОАК.

1. Системно разрабатывать организацию снабжения провиантом, горюче-смазочными материалами (ГСМ), обмундированием и экипировкой, медикаментами и средствами доставки.

2. Регулярно проводить учения по боевому слаживанию тыловых подразделений с частями на передовой, во втором и третьем эшелоне.

3. Оптимизировать систему пунктов тылового обеспечения и обеспечить развертывание запасных пунктов снабжения в угрожаемый период или в условиях военного положения.

4. Расширять кооперацию с гражданскими коммерческими предприятиями.

В НОАК ведется научно-исследовательская работа по совершенствованию деятельности тыла.

Премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай отмечал необходимость изучения иностранных методик и формирования собственной концепции снабжения НОАК.

Система тылового обеспечения НОАК прошла несколько этапов реформирования. В 1955–1965 годах в военных округах (ВО) были сформированы отдельные пункты общего снабжения. К 1971 году во всех ВО были сформированы пункты общего снабжения трех видов ВС: сухопутных войск, ВМФ и ВВС.

Подспорьем для китайских тыловиков послужила разведывательная информация о деятельности подразделений тыла ВС США в ходе войны во Вьетнаме. Первое тестирование пунктов общего снабжения в 1983 году показало приемлемый уровень обеспечения сухопутных войск и крайне низкий уровень обеспечения ВМС и ВВС. В 1988 году было принято решение реформировать систему пунктов общего снабжения, сформировав на их основе баз общего снабжения, медицинского обеспечения и ремонта техники. Но это стало упрощением системы снабжения, которое повлекло ухудшение ситуации. В 2000 году Центральный военный совет (ЦВС) КНР принял решение о создании триединой системы тылового обеспечения в семи ВО. Основной принцип ее гласил: «Пользуешься тем и в том количестве, что предоставили».

Китайские тыловики провели анализ обеспечения операции США «Буря в пустыне» и пришли к выводу о необходимости наращивания средств доставки на значительную дальность для подразделений вне территории КНР.

В 2007 году в Цзинаньском ВО начался эксперимент по организации крупного центра снабжения трех видов ВС. По результатам его в НОАК была сформирована Служба объединенного тылового обеспечения (СОТО). Прежде руководство осуществляло Главное управление тыла НОАК.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основная цель создания СОТО состоит в стандартизированном, стабильном и адресном снабжении НОАК в мирное время, угрожаемый период и в военное время. Согласно требованиям председателя КНР Си Цзиньпина командование СОТО должно сформировать трехуровневую систему тылового обеспечения:

– систему обеспечения стратегического уровня;

– систему обеспечения на маршрутах передвижения подразделений;

– систему обеспечения оперативно-тактического уровня.

Си Цзиньпин сформулировал основную задачу: «Возможности и организационная система СОТО должны полностью совпадать с потребностями подразделений всех видов ВС на случай начала вооруженного конфликта в условиях применения информационных технологий».

В Академии военных наук (АВН) НОАК исходят из того, что вооруженный конфликт будущего – это прежде всего соревнование систем тылового обеспечения. Этот подход стал основой для проведения ежегодных (с 2018 года) учений подразделений СОТО НОАК «Совместное обеспечение». Ранее аналогичные учения меньшего масштаба проводились раз в пять лет. В рамках ежегодных учений Сухопутных войск НОАК бригадного уровня «Прорыв» проходят трехмесячные контрольные учения «Миссия снабжения».

Основные задачи подразделений СОТО НОАК:

– сбор и обработка заказов от воинских частей на предметы военного имущества;

– разработка рационов питания и дополнительных элементов меню;

– разработка и тестирование оборудования временных систем электроснабжения объектов, топливозаправочных систем и питания военнослужащих на период учений или операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

– разработка сборно-разборных жилых/складских модулей, палаток, спальных мешков и др.;

– работа с гражданскими предприятиями, выпускающими продукцию военного назначения, проведение тендеров на производство военного имущества;

– размещение заказов на предприятиях ОПК КНР;

– организация перевозок личного состава и военных грузов с привлечением частных компаний на учения, в командировки, к новому месту прохождения службы и т.п.;

– доставка больных/раненых вертолетами в лечебные учреждения.

РАЗРАБОТКИ И СТРУКТУРА

В ходе реформы ВС было сокращено около 15 исследовательских подразделений Главного управления тыла НОАК. Разработки были переданы крупным военным учебно-исследовательским заведениям.

Выполнение разработок в интересах СОТО организовано следующим образом. На первом этапе НИИ технологий тыла АВН НОАК через командования видами ВС получает информацию о необходимых предметах военного снабжения.

На втором этапе эту информацию обрабатывают сотрудники отдела технологий тыла НИИ системного проектирования АВН, которые при необходимости привлекают специалистов Университета национальной обороны КНР. Для разработки новых образцов техники и инженерных сооружений привлекают специалистов отдела инженерной защиты НИИ оборонного проектирования АВН.

На третьем этапе разработки направляют в исследовательские подразделения СОТО, которые выполняют тестирование, представляют результаты на проверку в АВН и передают конструкторскую документацию на предприятия ОПК или на коммерческие предприятия. Согласно концепции военно-гражданской кооперации, гражданские компании получили возможность участвовать во множестве тендеров на разработку предметов военного снабжения.

Командование СОТО ежегодно проводит выставку новых технологий и оборудования в Пекине.

В структуру СОТО входят База тылового обеспечения (БТО) в Ухане и пять центров тылового обеспечения (ЦТО) в Уси (Восточный ВО), Гуйлине (Южный ВО), Синине (Западный ВО), Шэньяне (Северный ВО) и Чжэнчжоу (Центральный ВО). На территории БТО расположены Командный пункт СОТО, центральная база личных данных военнослужащих НОАК, резервные склады ГСМ, провианта, медикаментов, боеприпасов и экипировки.

Помимо ЦТО в военных округах могут быть развернуты пункты снабжения провинциального уровня, что повышает устойчивость службы тыла в случае применения противником высокоточного оружия большой дальности. Кроме того, провинциальные пункты позволяют сократить время доставки до удаленных воинских частей.

В структуру СОТО введены военные лечебные учреждения (госпитали, санатории), отдельные склады и производственные базы, служба военных представителей и служба управления жилым фондом.

ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка военного имущества осуществляется бригадами СОТО, состоящими из четырех батальонов. Автомобильный батальон располагает 50 автомобилями разной грузоподъемности. Автотехника СОТО имеет две колесные формулы 4×4 или 6×6. Используются также двухзвенные гусеничные транспортеры. В перспективе в СОТО примут на вооружение грузовые автомобили с колесными формулами 8×8 и 10×10, по примеру ВС США в зонах боевых действий.

Привлечение гражданских автомобилестроительных компаний позволяет ускорить разработку новой техники и снизить стоимость последующего обслуживания. Специалисты СОТО переняли аналогичный подход ВС США, но серьезно его скорректировали.

В угрожаемый период и после введения режима военного положения в СОТО намерены применять двухосные прицепы. Разработку автоприцепов в интересах СОТО осуществляет ряд частных компаний. Цель проекта – создать прицепы для штатных автомобилей, которые позволят доставлять на 50% больше грузов.

Обеспечение повседневной деятельности подразделений осуществляется путем размещения публичных объявлений за 24 часа до начала перевозки. За этот период местные транспортные компании могут предложить свои условия, получить ответ и подписать соглашение о соблюдении секретности. Для перевозок грузов военного назначения по территории КНР привлекаются компании, подписавшие соглашение о стратегическом сотрудничестве. Им разрешено доставлять военное имущество в 1200 пунктов постоянной дислокации войсковых частей НОАК. Оперативную передислокацию личного состава НОАК в пределах КНР осуществляют авиакомпании China Eastern Airlines. Xiamen Air, Shenzhen Airlines, Lucky Air. Вовлечение гражданских компаний в перевозку военных грузов и персоанала в мирное время соответствует требованиям руководства КНР о расширении участия гражданских предприятий в обеспечении военной безопасности и рачительном расходовании средств на оборону.

ИННОВАЦИИ И ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

В СОТО внедрили комплексную военно-информационную систему (КВИС), которая принимает заявки от военнослужащих. Система позволяет личному составу заказывать экипировку с учетом климатических условий. Например, в подразделениях Южного ВО можно заказать термобелье перед учениями в Тибете. С внедрением КВИС были повышены нормы снабжения по большинству предметов экипировки втрое, а по отдельным наименованиям – в шесть раз. Ежегодная норма расходов на вещевое довольствие офицера составляет 5 тыс. юаней, для сержанта (мичмана) – 4 тыс. и для солдата (матроса) – 3 тыс. Для подразделений постоянной боевой готовности и специальных операций эти показатели увеличены с учетом износа военного имущества в процессе интенсивной подготовки.

КВИС позволяет прогнозировать расход предметов военного имущества, ГСМ и боеприпасов и автоматически направить требования о перевозке в организации, подписавшие мобилизационные обязательства. На территории БТО и ЦТО расположены вычислительные центры с хранилищами большого объема данных.

В СОТО уделяют большое внимание автоматизации обработки грузов. Большинство ЦТО оснащено роботизированными системами распределения предметов снабжения. Перемещение грузов в горизонтальной плоскости обеспечивают напольные электрические платформы, в вертикальной – напольные крановые установки. Военнослужащие получают новейшие экзоскелеты, позволяющие увеличить массу перемещаемого груза до 70–80 кг. Для перемещения грузов массой более 150 кг, но менее 5 т применяются вилочные погрузчики двух типов.

В СОТО разрабатывают ортопедические подушки для поддержки осанки, обувь для флотских экипажей на период продолжительных походов, защитные очки со сменными линзами, переносные аккумуляторные батареи, раскладные солнечные батареи и т.п.

Специалистов для СОТО готовит Чунцинский институт службы тыла НОАК.

Руководство КНР требует от командования СОТО учитывать опыт ВС иностранных государств. Это определило интерес китайских специалистов к деятельности службы материально-технического обеспечения ВС РФ в рамках операции в Сирии. Аналитики АВН указывают, что в начале сирийской кампании руководство Минобороны РФ столкнулось с проблемой обеспечения группировки в Сирии и частично решило ее за счет приобретения 10 грузовых судов у гражданских компаний. Сирийский опыт ВС РФ стал основанием для решений СОТО о строительстве транспортных самолетов разных классов для ВВС и об увеличении водоизмещения универсальных транспортных судов для ВМС.

Специалисты СОТО внедряют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки горячего питания на временные позиции в труднодоступных районах. БПЛА позволяют доставлять до 40 кг продуктов питания на дальность до 20 км в течение 20 мин.

РАЦИОНЫ ПИТАНИЯ

В СОТО НОАК разрабатывает индивидуальные рационы питания (ИРП) для всех видов войск НОАК. Расширен список коммерческих компаний, выполняющих разработку ИРП и консервированных продуктов для нужд ВС. Процесс испытаний новых продуктов занимает четыре года, поскольку проводится тестирование в частях, дислоцированных в Южном и Северном ВО, а также в Тибетском особом ВО.

Важным направлением является развитие мобильных полевых кухонь на колесном шасси 8×4. Комплекс из трех машин позволяет накормить 1200 военнослужащих в течение часа полноценным обедом из четырех блюд с основой в виде риса и свежевыпеченного хлеба.

Перед СОТО поставлена задача обеспечения бесперебойного продовольственного снабжения удаленных частей в труднодоступных районах – Тибетском, Синьцзянском и Наньцзянском особых ВО. По плану «Продуктовая корзина» в Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах в теплицах выращивается ряд сельскохозяйственных культур. В СОТО проводят селекцию культур в условиях искусственного освещения, в почвах с высоким уровнем солености, с применением гидропоники. Разработки военных селекционеров могут быть использованы в странах со сложным климатом, в условиях недостатка пресной воды.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Руководство КНР поставило перед командованием СОТО долговременную задачу: разработать концепцию размещения пунктов комплексного тылового обеспечения (ПКТО) в странах – участниках геоэкономического плана «Один пояс – один путь». Такие пункты должны обеспечить снабжение воинских контингентов на удалении до 3 тыс. км. В непосредственной близости от ПКТО должен находиться аэродром. Контракты с гражданскими компаниями обеспечивают формирование экспедиционных строительных бригад от 1200 до 4000 человек для подготовки площадки для ПКТО, возведения жилых, складских и производственных строений. Руководство КНР намерено возложить на ПКТО поддержку частных военных компаний, обеспечивающих безопасность граждан КНР в иностранных государствах.

Руководству НОАК в целом удалось усовершенствовать систему тылового обеспечения. Но специалистам СОТО еще предстоит оптимизировать схему снабжения ВС, чтобы выполнить задачу по «нулевому сопровождению», согласно которой подразделения СОТО должны неотрывно следовать за боевыми формированиями, обеспечивая выполнение оперативных задач в условиях вооруженного конфликта.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.