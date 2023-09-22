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ТАСС

Пентагон анонсировал поставку Украине Abrams в ближайшие дни или недели

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Patrick Albright

В ведомстве отметили, что в этом вопросе "все идет по плану"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Пентагон рассчитывает, что Украина получит танки Abrams в ближайшие дни или недели. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Что касается танков Abrams, все идет по плану. По причинам операционной безопасности я не буду вдаваться в делали относительно точных дат, в которые прибудут эти танки. Могу лишь сказать, что мы ожидаем их прибытия на Украину в ближайшие дни и недели".

Райдер добавил, что ожидаемый пакет военной помощи Киеву будет включать средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию. При этом представитель Пентагона отказался комментировать то, что пока не будут переданы тактические ракеты ATACMS. "В новый пакет войдут больше средств ПВО и артиллерийские возможности для поддержки Вооруженных сил Украины. Что касается ATACMS, то мне просто нечего объявить", - сказал он.

Пуск ракет ATACMS может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить эти снаряды. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
M1 Abrams
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