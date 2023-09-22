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ТАСС

США пока не будут поставлять Украине ATACMS

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Chip Somodevilla/ Getty Images

Как сообщили в Белом доме, американский лидер Джо Байден рассмотрит возможность таких поставок в будущем

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, однако американский лидер рассмотрит возможность таких поставок в будущем. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он пришел к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS [в настоящее время]. Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем", - сказал про главу администрации США его советник.

"Президент постоянно говорит как с военными своей страны, так и с коллегами в Европе и самими украинцами о том, что требуется на поле боя на том или ином этапе войны, о том, что США могут предоставить при обеспечении того, что мы можем удовлетворить собственные нужды, касающиеся обороны и сдерживания", - добавил Салливан. По его словам, Байден "учитывает все это".

Корреспондент телеканала Fox News ранее сообщил со ссылкой на источники, что Украина в ближайшее время не получит ракеты ATACMS от США. Газета The Wall Street Journal 15 сентября писала, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью, но окончательное решение должен принять американский лидер.

Пуск ракет ATACMS может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить эти снаряды. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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