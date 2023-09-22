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ТАСС

Дуда заявил, что не будет передавать Киеву новое вооружение польской армии

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: Thomas Kronsteiner/ Getty Images

По словам президента республики, у Польши есть подписанные контракты с Украиной, в частности на поставки самоходных гаубиц Krab

ТАСС, 21 сентября. Польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии. Об этом заявил президент Польши Анджей в эфире телеканала TVN24.

"Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно", - сказал он. "Мы не будем это оружие передавать, потому что мы покупаем его для того, чтобы модернизировать польскую армию", - продолжил Дуда.

"Я лично буду первым противником передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем от Южной Кореи или США, такого как новые Abrams, системы Patriot или HIMARS", - добавил президент.

По его словам, у Польши есть подписанные контракты с Украиной, в частности на поставки самоходных гаубиц Krab. "Нужно этот контракт выполнить, и мы его постоянно выполняем", - указал он.

Дуда не исключил, что по мере получения нового вооружения из Южной Кореи и США Польша сможет передавать часть старого Украине.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее. 

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Страны
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
HIMARS
Patriot ЗРК
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