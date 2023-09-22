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ТАСС

США выделят Киеву новый пакет военной помощи со средствами ПВО

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Украине также передадут реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые средства, артиллерийские снаряды и большие объемы DPICM, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация США выделит Украине в четверг новый пакет вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Чтобы помочь защититься от <...> ударов с воздуха, президент [США Джо] Байден объявит о новом пакете военной помощи сегодня, включающем существенные средства ПВО <...>", - сказал Салливан. "Эти средства помогут Украине укрепить свою оборону перед зимой, которая, скорее всего, будет суровой", - добавил он. По его версии, американская сторона ожидает зимой "возобновления российских ударов по важнейшей украинской инфраструктуре".

"Пакет, о котором президент объявит сегодня, также будет включать в себя вооружения и технику, которые помогут Украине сохранить инициативу при контрнаступлении", - сообщил Салливан. Как он добавил, речь идет о передаче Киеву "дополнительных боеприпасов для предоставляемых США [реактивных] систем [залпового огня] HIMARS, противотанковых средств, артиллерийских снарядов, больших объемов DPICM [боеприпасов двойного назначения]". 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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