США выделят Киеву новый пакет военной помощи со средствами ПВО

Украине также передадут реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые средства, артиллерийские снаряды и большие объемы DPICM, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация США выделит Украине в четверг новый пакет вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Чтобы помочь защититься от <...> ударов с воздуха, президент [США Джо] Байден объявит о новом пакете военной помощи сегодня, включающем существенные средства ПВО <...>", - сказал Салливан. "Эти средства помогут Украине укрепить свою оборону перед зимой, которая, скорее всего, будет суровой", - добавил он. По его версии, американская сторона ожидает зимой "возобновления российских ударов по важнейшей украинской инфраструктуре".

"Пакет, о котором президент объявит сегодня, также будет включать в себя вооружения и технику, которые помогут Украине сохранить инициативу при контрнаступлении", - сообщил Салливан. Как он добавил, речь идет о передаче Киеву "дополнительных боеприпасов для предоставляемых США [реактивных] систем [залпового огня] HIMARS, противотанковых средств, артиллерийских снарядов, больших объемов DPICM [боеприпасов двойного назначения]".