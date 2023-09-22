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Известия.ru

СМИ узнали о планах Канады утилизировать старые БТР вместо передачи их Киеву

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar

CBC News: Канада утилизирует старые БТР вопреки предложениям передать их Киеву

Канада собирается утилизировать десятки старых бронетранспортеров вопреки предложению компании Armatec отремонтировать их и передать Украине. Об этом сообщает CBC News в четверг, 21 сентября.

«У канадской армии есть десятки старых бронетранспортеров, которые она планирует утилизировать в этом году, хотя частная компания предложила отремонтировать их для использования на Украине», — передает телеканал.

Как сообщило министерство национальной обороны страны, 67 гусеничных легких бронированных машин M113 «припаркованы в ожидании окончательной демилитаризации и утилизации или используются в качестве источника запасных частей» для 73 машин, которые остаются на вооружении армии Канады.

Отмечается, что все эти машины находятся в плохом состоянии. В ведомстве заявили, что в течение следующих нескольких лет они будут заменены более новыми бронированными машинами боевой поддержки.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава уже не передает Украине никакого вооружения, поскольку сама вооружается самым современным оружием. Моравецкий заявил, что польское правительство делает ставку на модернизацию и активное вооружение армии, чтобы за короткое время она стала одной из сильнейших в Европе.

Позднее стало известно, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Польша
Россия
Украина
Продукция
M113 БТР
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