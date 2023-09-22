Войти
Lenta.ru

Запуск китайской ракеты Ceres-1 оказался неудачным

262
0
0
Китайская частная ракета Ceres-1
Китайская частная ракета Ceres-1.
Источник изображения: Ourspace / Weibo

Запуск одноразовой твердотопливной ракеты Ceres-1 со спутником Jilin-1 Gaofen-04B оказался неудачным. Об этом сообщает «Синьхуа».

Пуск состоялся в 07:59 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Во время полета носителя возникла аномальная ситуация, причины которой выясняются.

Произведенный пуск стал десятым для ракеты Ceres-1 китайской компании Galactic Energy. Предыдущий раз Ceres-1 стартовала с четырьмя спутниками с платформы в Восточно-Китайском море недалеко от городского уезда Хайян в провинции Шаньдун 5 сентября.

Одноразовая ракета Ceres-1 китайской компании Galactic Energy способна выводить до 350 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 270 килограммов на солнечно-синхронную. Две первые ступени носителя твердотопливные, последняя работает на жидком топливе. Первый полет Ceres-1 состоялся в ноябре 2020 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.06.2023
Китай собирается в арктический поход
21.04.2021
По ледовому, по шелковому
22.04.2019
Полностью свой: Китай показал новейший авианосец
12.01.2018
Китай готовится к проведению ходовых испытаний второго авианосца
27.04.2017
Китай обошел Россию на море
12.10.2016
Китайская ловля на живца
18.07.2016
THAAD: какая страна станет "ядерной подушкой безопасности" для Китая?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:17
  • 55375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания