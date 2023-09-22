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ТАСС

Группа законодателей США выступила против выделения $24 млрд на помощь Украине

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Белый дом США
Белый дом США.
Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Они требуют разъяснить, как были потрачены предоставленные ранее Киеву средства и к каким целям стремится Вашингтон

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Группа американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине средства и к каким целям стремится Вашингтон. Соответствующее послание Белому дому и президенту США Джо Байдену подписали 23 конгрессмена и шесть сенаторов.

"Американцы заслуживают знать, на что были направлены их средства. Как идет контрнаступление? Стали ли украинцы сколько-нибудь ближе к победе, чем были шесть месяцев назад, - говорится в письме, опубликованном американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом (республиканец от штата Огайо). - Какова наша стратегия и каков план президента по выходу? Что администрация считает победой на Украине?" "По этим причинам и, безусловно, пока мы не получим ответы на приведенные выше вопросы и те, что еще последуют, мы выступаем против дополнительных расходов на войну на Украине, включенных в ваш запрос", - подчеркивают законодатели. Речь идет о направленном вашингтонской администрацией 10 августа запросе Конгрессу на дополнительные примерно $24 млрд на помощь Киеву, следует из послания. 

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Страны
США
Украина
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