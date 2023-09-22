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ТАСС

Росгвардии предложили разрешить набирать добровольцев

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, добровольческие формирования можно будет привлекать для выполнения задач в области обороны во время мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта или режима КТО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и сенаторов подготовила пакет законопроектов, которые позволяют Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардии) иметь в составе добровольческие формирования. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

В своем  Telegram-канале он написал, что законодатели намерены распространить на Росгвардию "те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны". По его словам, документы могут внести на рассмотрение 22 сентября, чтобы Дума "успела рассмотреть их в максимально короткие сроки".

По словам Хинштейна, нововведения предполагают, что добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению главы государства. Их предлагается привлекать для выполнения задач в области обороны во время мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта или режима КТО.

Хинштейн отметил, что после принятия новых норм на добровольцев Росгвардии распространятся все правовые и социальные гарантии, действующие для добровольцев Минобороны. По его словам, инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в специальной военной операции и выполнением схожих с функционалом Минобороны задач.

"Росгвардейцы не только ведут боевые действия, <...> но и оказывают содействие в охране госграницы", - отметил депутат, добавив, что они также участвуют в территориальной обороне и борются с терроризмом. Хинштейн счел логичным, что и у Росгвардии должно быть право иметь свои добровольческие части.

Он подчеркнул, что у этих предложений нет ничего общего со слухами о переводе в состав Росгвардии экс-подразделений ЧВК "Вагнер", а сами слухи не соответствуют действительности. "Законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций - контракты предлагается заключать исключительно с гражданами", - заключил Хинштейн.  

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