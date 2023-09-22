В Киеве заявили, что Украине не нужны самолеты Mirage

По словам представителя украинских ВС, это устаревшие самолеты

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые будут уничтожены российской ПВО. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, комментируя сообщения прессы о том, что Франция и Украина близки к соглашению о передаче Киеву Mirage 2000.

"Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз", - сказал Игнат на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube. Не заинтересована, по его словам, Украина и в американском A-10. "Ну, штурмовик A-10, чем он может помочь, если российская ПВО его просто уничтожит? - сказал он. - Не можем мы сейчас себе позволить брать что угодно из авиационного парка. Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей".

Игнат заявил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет. "Mirage 2000 - это устаревшая модель. Во Франции и в Европе есть гораздо лучшие самолеты, поэтому рассматриваем эти самолеты", - сказал представитель воздушных сил.

Ранее французский портала Intelligence Online сообщил, что Киев и Париж обсуждают возможности передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил (ВВС) Франции и что стороны уже близки к заключению такого соглашения. Как написал портал, эта работа ведется в соответствии с предварительными договоренностями, которых президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон достигли еще в 2022 году.