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ТАСС

Пятое заседание совета СНГ по космосу пройдет в Узбекистане в 2024 году

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Флаги стран ШОС и СНГ
Флаги стран ШОС и СНГ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В ходе четвертого заседания в Душанбе участники обсудили вопросы сотрудничества в области исследований космоса

ДУШАНБЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Пятое заседание Межгосударственного совета по космосу стран - участников СНГ пройдет в 2024 году в Узбекистане. Такое решение приняли на четвертом заседании совета в Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

В ходе заседания совета по видео-конференц-связи выступил генеральный директор Агентства космических исследований при министерстве цифровых технологий Узбекистана Шухрат Кадиров. "Хочу объявить, что Республика Узбекистан готова принять пятое заседание межгосударственного совета по космосу в следующем году. <...> Мы предлагаем провести заседание во второй половине 2024 года", - сказал он.

Председатель заседания совета директор института астрофизики Таджикистана Гулчхера Кохирова отметила, что предложение Узбекистана принято.

В ходе заседания в Душанбе участники обсудили вопросы сотрудничества в области исследований космоса. Как сообщила Кохирова после заседания, наиболее важной темой стало дистанционное зондирование Земли. "Наиболее важными для каждого государства, которое входит в совет, все-таки наиболее важным является вопрос дистанционного зондирования Земли. Это область использования космических технологий на практике, которая сейчас захватила все отрасли хозяйственной деятельности любого государства. Это и карты, контроль за границами, обеспечение безопасности, контроль за передвижением транспорта, экологические проблемы - сохранение водных ресурсов, лесных ресурсов, ледников", - сказала она журналистам.

Она добавила, что все государства СНГ заинтересованы в доступе к дистанционному зондированию.

Совет по космосу стран СНГ является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства. Он разрабатывает долгосрочные межгосударственные программы и оказывает содействие обеспечению гарантированного доступа в космос государствам. 

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