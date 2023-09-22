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ТАСС

Силы ТОФ на учениях отработали поиск подлодок "противника" в Беринговом море

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Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ
Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В ходе маневров были развернуты две корабельные поисково-ударные группы в составе корветов "Совершенный", "Гремящий" и малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск" и МПК-107

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях "Финвал-2023" отработали поиск подлодок условного противника в Беринговом море. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка продолжаются учения сил (войск) ТОФ "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В ходе учений в Беринговом море были развернуты две корабельные поисково-ударные группы в составе корветов "Совершенный", "Гремящий" и малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск" и МПК-107, которые во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации ТОФ отработали поиск и атаку подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, противодействие им оказывал экипаж одной из подводных лодок соединения подводных сил ТОФ. Экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, уклонение от атаки подводного противника и его условное уничтожение с применением комплексов морского противолодочного вооружения.

В учениях "Финвал-2023" принимают участие порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

В ходе маневров были успешно выполнены стрельбы крылатыми ракетами и артиллерией по морским целям, учения по противовоздушной обороне с практическим перехватом крылатой ракеты-мишени, а также другие боевые упражнения. Все эпизоды учений носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России. 

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