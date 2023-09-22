Российские разработчики показали барражирующий боеприпас дальнего действия «Италмас»

Источник изображения: topwar.ru

В компании «Аэроскан» создали новый отечественный дрон-камикадзе. Российские разработчики показали журналистам этот новый барражирующий боеприпас дальнего действия «Италмас».

Такому оружию был посвящен новостной сюжет Александра Рогаткина, показанный на телеканале «Россия 1».

Главной особенностью новейшего дрона «Итапмас», именуемого также «Изделие 54», является его дальность. Боеприпас способен поражать цели на дистанции, превышающей 200 километров. Это возможно благодаря наличию в его конструкции двигателя внутреннего сгорания. Кроме дальности, применение разработчиками ДВС позволяет увеличить массу боевой части. Это дает новому беспилотнику существенное преимущество даже перед блестяще зарекомендовавшим себя в зоне СВО дроном -камикадзе «Ланцет», который не всегда был эффективен против тяжелой техники противника.

Источник изображения: topwar.ru

В отличие от него, «Италмас» сможет уничтожать на большом удалении не только ствольную и реактивную артиллерию, а также живую силу. Если его оснастить кумулятивной боевой частью, то дрон сумеет эффективно поражать и тяжелобронированную технику врага.

Эксперты считают целесообразным применять такие барражирующие боеприпасы для уничтожения реактивных установок HIMARS и других западных систем дальнего действия.

Компания «Аэроскан» расположена в Ижевске и специализируется на разработке и производстве беспилотной техники. Фирма является головным предприятием группы компаний ZALA Aero Group.