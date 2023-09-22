Войти
ТАСС

В Воздушных силах Украины опровергли сообщения о тренировке летчиков во Франции

256
0
0
ВВС Украины
ВВС Украины.
Источник изображения: Минобороны Украины

Как заявили в Киеве, в этой стране тренируются сотрудники наземных служб украинской военной авиации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат опроверг сообщения о том, что украинские летчики проходят обучение во Франции, и пояснил, что в этой стране тренируются сотрудники наземных служб украинской военной авиации.

"Был такой вопрос, что наши пилоты якобы учатся во Франции. Но там шла речь об авиационных специалистах, которые занимаются поисково-спасательной деятельностью, наземным обеспечением и так далее", - сказал Игнат, выступая на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube.

"В прессе много чего пишут, и заявления разных руководителей стран о предоставлении того или иного оружия не всегда соответствуют [действительности]", - сказал представитель Воздушных сил Украины. "Тут надо корректировать такие новости. Мы должны доводить более объективную информацию", - заявил он.

Игнат также опроверг сообщение о том, что Украина готовится получить от Франции истребители Mirage 2000, назвав их устаревшими.

Ранее французский портал Intelligence Online сообщил, что несколько месяцев назад французская сторона неофициально уже приступила к обучению украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000 и их вооружениями. По данным французского портала, обучение якобы ведется на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене. В начале сентября после телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Париж договорились о тренировках украинских летчиков во Франции. Intelligence Online сообщал также, что Киев и Париж обсуждают возможности передачи ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил (ВВС) Франции и что стороны уже близки к заключению такого соглашения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Похожие новости
26.07.2023
Катар ведет переговоры о закупке еще 24 истребителей Rafale
22.12.2021
Пентагон пообещал продолжить военные полеты над Черным морем
17.05.2021
Forbes (США): французские истребители высокотехнологичного наблюдения только что проверили оборону России
03.09.2014
Придется ли французскому ВПК расплачиваться за «Мистрали»? ("La Tribune", Франция)
06.12.2012
HAL Tejas против JF-17 Thunder (Часть I)
14.01.2010
Вся европейская рать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:17
  • 55375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания