В Воздушных силах Украины опровергли сообщения о тренировке летчиков во Франции

Как заявили в Киеве, в этой стране тренируются сотрудники наземных служб украинской военной авиации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат опроверг сообщения о том, что украинские летчики проходят обучение во Франции, и пояснил, что в этой стране тренируются сотрудники наземных служб украинской военной авиации.

"Был такой вопрос, что наши пилоты якобы учатся во Франции. Но там шла речь об авиационных специалистах, которые занимаются поисково-спасательной деятельностью, наземным обеспечением и так далее", - сказал Игнат, выступая на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube.

"В прессе много чего пишут, и заявления разных руководителей стран о предоставлении того или иного оружия не всегда соответствуют [действительности]", - сказал представитель Воздушных сил Украины. "Тут надо корректировать такие новости. Мы должны доводить более объективную информацию", - заявил он.

Игнат также опроверг сообщение о том, что Украина готовится получить от Франции истребители Mirage 2000, назвав их устаревшими.

Ранее французский портал Intelligence Online сообщил, что несколько месяцев назад французская сторона неофициально уже приступила к обучению украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000 и их вооружениями. По данным французского портала, обучение якобы ведется на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене. В начале сентября после телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Париж договорились о тренировках украинских летчиков во Франции. Intelligence Online сообщал также, что Киев и Париж обсуждают возможности передачи ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил (ВВС) Франции и что стороны уже близки к заключению такого соглашения.