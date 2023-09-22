Возможность Гаминаторслотс

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Ассортимент бесплатных слотов в игровом клубе

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Book Of Fate и Always Hot от Novomatic;

Crazy Monkey и Resident от Igrosoft;

Jewellery Store и Epic Gladiators от Evoplay;

Troll Hunters и The Sword End The Grail от Play’n GO.

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Какие игры и функции недоступны в деморежиме

Для неавторизованных игроков и пользователей, не имеющие средств на счету, присутствуют ограничения. Бесплатно они не могут сыграть в бонусную мини-игру Колесо Фортуны, в которой все вращения платные. Получить бесплатные вращения в этой игре можно только за внесение депозитов.

Также в деморежиме в некоторых аппаратах могут отсутствовать определенные функции. Например, в слотах, где разыгрывается накопительный джекпот, сумма призового фонда отображается только для общей информации или вообще отсутствует. Фонд прогрессивного джекпота формируется в виде процента от ставок, сделанных с реального баланса. Поэтому тем, кто собирается Гаминаторслотс, такой вид джекпота будет недоступен.

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