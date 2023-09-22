Польша объяснила отказ поставлять оружие на Украину

Польша прекратила поставки оружия на Украину в связи с необходимостью укрепления собственной обороны, цитирует Onilne.ua премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Это решение было принято на фоне "зернового скандала", разразившегося между двумя странами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий официально заявил, что Варшава по состоянию на сегодняшний день прекратила поставлять оружие Украине, поскольку сейчас заинтересована в вооружении собственной страны.

Моравецкий в очередной раз повторил, что он якобы осознает, насколько важна для Украины поддержка международных партнеров во время ее конфликта с Россией. Однако официальная Варшава все равно решила не поставлять больше оружие для ВСУ.

"Украина обороняется, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защищаем нашу страну. Мы больше не передаем оружие на Украину, потому что сейчас мы вооружаем Польшу, – заявил Моравецкий.

На фоне этого заявления нельзя не упомянуть о том, что вице-премьер страны Лех Качиньский в этот же день заявлял о совершенно другой позиции официальной Варшавы относительно военной помощи.

"Польша будет продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, невзирая на зерновой скандал", — пообещал политик, хотя и не уточнил, о какой конкретно помощи идет речь.

Что важно понимать, Польша, Венгрия и Словакия не поддержали и выступили против решения Европейской комиссии, которая официально разблокировала продажу украинского зерна на территории этих стран Евросоюза.

Указанные государства пригрозили, что введут собственный запрет на украинский агроимпорт.

"На наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются выражением полного недоверия к Еврокомиссии... В течение многих лет именно она является институтом, который ведет торговые переговоры и разрабатывает торговую политику для всего ЕС. И мы работали на этой основе… Системный подход Будапешта и Варшавы игнорировать позицию институтов ЕС в торговой политике, думаю, станет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", – заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.