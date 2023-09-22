ЦПК в ближайшее время получит тренажер для подготовки к полетам на РОС

Кандидатам предстоит два года общей космической подготовки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) в ближайшее время получит тренажер, при помощи которого будет осуществляться подготовка космонавтов для работы на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом журналистам заявил начальник ЦПК Максим Харламов.

"Кандидатам предстоит два года общей космической подготовки, которая проводится на большом количестве тренажеров. <…> В планах у нас создание тренажерных средств уже для РОС. Один из новых тренажеров уже готовится и, думаю, что в ближайшее время появится в ЦПК. На его базе будут создаваться новые комплексные тренажеры РОС. По окончании космической подготовки эти кандидаты в космонавты уже будут тренироваться на тренажерах будущей станции", - сказал Харламов.

10 июля стартовал четвертый открытый отбор в российский отряд космонавтов. Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 октября. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России, отвечающий требованиям, обозначенным на сайте Роскосмоса. ЦПК передаст заявки в госкорпорацию по результатам открытого отбора космонавтов в марте 2024.