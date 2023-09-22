Войти
ТАСС

ЦПК в ближайшее время получит тренажер для подготовки к полетам на РОС

259
0
0
Тренажер спуска ТС-18
Тренажер спуска ТС-18 на базе центрифуги ЦФ-18 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке.
Источник изображения: gctc.ru

Кандидатам предстоит два года общей космической подготовки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) в ближайшее время получит тренажер, при помощи которого будет осуществляться подготовка космонавтов для работы на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом журналистам заявил начальник ЦПК Максим Харламов.

"Кандидатам предстоит два года общей космической подготовки, которая проводится на большом количестве тренажеров. <…> В планах у нас создание тренажерных средств уже для РОС. Один из новых тренажеров уже готовится и, думаю, что в ближайшее время появится в ЦПК. На его базе будут создаваться новые комплексные тренажеры РОС. По окончании космической подготовки эти кандидаты в космонавты уже будут тренироваться на тренажерах будущей станции", - сказал Харламов.

10 июля стартовал четвертый открытый отбор в российский отряд космонавтов. Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 октября. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России, отвечающий требованиям, обозначенным на сайте Роскосмоса. ЦПК передаст заявки в госкорпорацию по результатам открытого отбора космонавтов в марте 2024. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Похожие новости
20.12.2021
Сроки возобновления полетов астронавтов NASA на "Союзах" пока не определены - Роскосмос
18.10.2021
Анатолий Иванишин покидает отряд космонавтов
16.08.2021
В Роскосмосе заявили, что туристы из Японии в декабре полетят к МКС по шестичасовой схеме
29.03.2021
Российский космический корабль побил рекорд по длительности полета
05.02.2020
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"
10.03.2015
Сколько весит невесомость?
16.02.2015
Космонавты Роскосмоса Геннадий Падалка и Михаил Корниенко приняли участие в эксперименте «Созвездие»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:14
  • 55374
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания