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ЦАМТО

Литва приступает к ремонту ОБТ "Леопард" ВС Украины

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Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 21 сентября. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 19 сентября принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, на полях которой впервые встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Министры обсудили оказанную Литвой Украине военную помощь, размер которой почти достиг 0,5 млрд. долл., а также текущие потребности ВС Украины.

На встрече группы Рамштайн А.Анушаускас подчеркнул важность сформированной коалиции по разминированию Украины, а также обсудил данный проект на встрече с министром обороны Хорватии Марио Баножичем. Министр призвал неопределившиеся страны присоединиться к формируемой коалиции по разминированию и внести свой вклад в обучение, поставку оборудования или финансирование этих мероприятий.

На встрече А.Анушаускас представил союзникам Украины новый пакет военной помощи Литвы, который включает системы подрыва, морские РЛС наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета "Карл Густав". Кроме того, с текущего месяца Литва приступит к ремонту танков "Леопард" для Украины.

Во время встречи в Рамштайне Литва также подписала Декларацию о намерениях в поддержку коалиции по оказанию IT-помощи Украине.

Как сообщал ЦАМТО, ранее немецкая компания KNDS, производящая танки и ББМ "Вилкас", создала в Литве сервисный центр Lithuanian Defense Services, который осуществляет ремонт и техническое обслуживание ББМ "Вилкас" и другого немецкого вооружения. Этот центр, вероятно, и будет осуществлять ремонт и техническое обслуживание танков "Леопард". В июле руководство Министерства обороны и командование Вооруженных сил Литвы приняли решение о выборе ОБТ "Леопард" для оснащения подразделений Сухопутных войск страны.

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Литва
Украина
Хорватия
Продукция
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