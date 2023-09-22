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ТАСС

Зеленский на переговорах в Вашингтоне будет просить новые системы ПВО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck

Президент Украины признал, что в ночь на четверг по инфраструктуре страны был нанесен "очередной массированный удар"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных тем на предстоящих переговорах в Вашингтоне будет передача украинской армии новых систем противовоздушной обороны (ПВО).

"Сегодня важные переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины среди топовых вопросов", - написал он в Telegram-канале. Зеленский также признал, что в ночь на четверг по инфраструктуре Украины был нанесен "очередной массированный удар".

Переговоры Зеленского и президента Джо Байдена пройдут в четверг в Вашингтоне. Как сообщал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, украинский президент также проведет ряд встреч в Конгрессе США с представителями Демократической и Республиканской партий. Кроме того, запланированы переговоры Зеленского с шефом Пентагона Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Как сообщала газета Politico со ссылкой на источник, новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров вместе с Зеленским посетит Пентагон, встретится с Остином, Милли и другими военачальниками. 

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Страны
США
Украина
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