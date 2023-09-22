ВМС Бельгии намерены приобрести третий патрульный корабль класса "Кастор"

ЦАМТО, 21 сентября. ВМС Бельгии изучают возможность приобретения третьего патрульного корабля класса "Кастор" (Castor) в рамках плана модернизации STAR (Securite and Service, Technologie, Ambition, Resilience).

Как сообщает Navyrecognition.com, об этом было объявлено в рамках Международной выставки вооружений DSEI (Defence & Security Equipment International) в Лондоне. ВМС Бельгии находятся "на ранних стадиях изучения" возможности приобретения третьего патрульного корабля.

Напомним, что в феврале 2013 года по итогам тендера Министерство обороны Бельгии заключило с французской компанией Socarenam контракт стоимость 26,6 млн. евро на строительство двух патрульных кораблей высокой готовности RDS (Ready Duty Ships). Корабли предназначены для патрулирования исключительной экономической зоны, обеспечения безопасности на море, ведения разведки, поисково-спасательных операций. Корабли (P 901) "Кастор" и (P 902) "Поллукс" были заложены в 2013 году и вошли в боевой состав ВМС Бельгии в июле 2014 и мае 2015 года.

Длина корабля серии "Кастор" составляет 53,5 м, ширина – 9,5 м, полное водоизмещение – 510 т, экипаж – 15 человек, скорость до 22 узлов, дальность хода – 2000 морских миль на скорости 10 узлов. В качестве вооружения используется ДУМВ компании FN Herstal с 12,7-мм пулеметом.

Командование ВМС Бельгии через Министерство обороны 21 марта 2023 года публично объявило о планах в рамках плана модернизации STAR закупить третий патрульный корабль. Как подтвердила министр обороны Людивин Дедондер, необходимость увеличения флота патрульных кораблей прибрежной зоны включена в план финансирования закупки основных систем оборонного назначения и плана STAR.

План был подробно изложен 15 марта 2023 года в комитете по военным закупкам палаты представителей парламента Бельгии. Сообщалось, что этап оценки рынка в рамках приобретения третьего корабля будет завершен во втором квартале 2023 года. За ним начнется реализация фазы закупки. Таким образом, пока точно неизвестно, обратится ли Министерство обороны Бельгии вновь к французской судостроительной компании Socarenam, либо выберет другого поставщика.

Помимо увеличения флота, план STAR предусматривает оснащение кораблей новыми датчиками радиоэлектронной разведки. Средства на модернизацию комплекта датчиков планируется выделить до 2030 года.