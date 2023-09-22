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ТАСС

Малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" спустят на воду 27 сентября

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Закладная доска малого ракетного корабля "Удомля" (заводской номер 202), заложенного для Тихоокеанского флота ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре 01.07.2019
Закладная доска малого ракетного корабля "Удомля" (заводской номер 202), заложенного для Тихоокеанского флота ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре 01.07.2019.
Источник изображения: www.komcity.ru

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса - судостроительном заводе "Пелла" (Ленинградская область), АСЗ и двух предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Малые ракетные корабли (МРК) "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 "Каракурт" спустят на воду на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) 27 сентября, сообщили на предприятии.

"27 сентября на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоится церемония вывода из стапельного цеха двух малых ракетных кораблей проекта 22800 шифр "Каракурт" "Ржев" и "Удомля", - отмечается в сообщении.

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса - судостроительном заводе "Пелла" (Ленинградская область), АСЗ и двух предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс". Четыре МРК этого проекта переданы ВМФ РФ, строятся еще 12 кораблей.

Основное ударное оружие МРК проекта 22800 - универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
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Компании
АСЗ
Проекты
22800 МРК
Калибр КР
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