На Украине заявили, что хотели бы получить от США истребители пятого поколения F-35

На втором месте в списке приоритетов представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат назвал находящиеся на вооружении Швеции истребители того же поколения JAS 39 Gripen

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украина хотела бы в перспективе получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции - истребители нового поколения, которые сейчас находятся в стадии разработки. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы тоже должны думать про перспективу, не про один F-16. Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели", - сказал он на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube.

Игнат заявил, что в настоящий момент Украина считает своим приоритетом получение от США истребителей четвертого поколения F-16, на втором месте в списке приоритетов - находящиеся на вооружении Швеции истребители того же поколения JAS 39 Gripen.

Первый истребитель пятого поколения F-35 производства американской корпорации Lockheed Martin был выпущен в 2007 году, его стоимость достигала $221 млн. В настоящее время цена F-35 благодаря расширению масштабов производства снижена до $79 млн.