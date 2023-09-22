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ТАСС

На Украине заявили, что хотели бы получить от США истребители пятого поколения F-35

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Юрий Игнат
Юрий Игнат.
Источник изображения: discover24.ru

На втором месте в списке приоритетов представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат назвал находящиеся на вооружении Швеции истребители того же поколения JAS 39 Gripen

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украина хотела бы в перспективе получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции - истребители нового поколения, которые сейчас находятся в стадии разработки. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы тоже должны думать про перспективу, не про один F-16. Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели", - сказал он на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube.

Игнат заявил, что в настоящий момент Украина считает своим приоритетом получение от США истребителей четвертого поколения F-16, на втором месте в списке приоритетов - находящиеся на вооружении Швеции истребители того же поколения JAS 39 Gripen.

Первый истребитель пятого поколения F-35 производства американской корпорации Lockheed Martin был выпущен в 2007 году, его стоимость достигала $221 млн. В настоящее время цена F-35 благодаря расширению масштабов производства снижена до $79 млн. 

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F-16
F-35
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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