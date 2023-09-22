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Ларри Джонсон: США оказались беззащитны перед этим российским оружием

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Новейшие модификации российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" представляют собой серьезную угрозу для противника, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. По его словам, у США и НАТО нет от них никакой защиты.

У русских уже есть целых две модификации гиперзвуковой ракеты, а у нас нет от нее никакой защиты. Я имею в виду "Кинжал" и "Циркон". Но кроме того Путин сделал несколько заявлений на международном экономическом форуме во Владивостоке на прошлой неделе. Он намекнул, что Россия работает над новыми вооружениями, которые не вписываются в разряд обычных.

Все пустились в догадки, что же имеется в виду — направленная энергия, лазер, и так далее. Что, если Россия совершила технологический скачок и опережает конкурентов? Вообще это очень показательно.

Давайте отмотаем на пять лет назад. Россия только что объявила, что разработала гиперзвуковые ракеты. Запад в ответ лишь давай смеяться и издеваться: мол, не смешите! Россия же отсталая. Россия же темная. Россия же ни на что не способна. Что ж, сегодня уже никто не смеется.

Еще в прошлом году, 13 марта 2022 года, русские ударили гиперзвуковой ракетой по одной из баз на Западной Украине. Скажу вам со всей достоверностью: ребята из министерства обороны и объединенного штаба были в шоке. Они глазам своим не верили. Их же о таком никто не предупреждал. Откуда это взялось? Между тем удар не только застал их врасплох, но и уничтожил личный состав НАТО.

Поэтому посыл русских был предельно ясен: это не просто теоретическая возможность — эти ракеты уже произведены, поставлены на дежурство и успешно применяются в боевых заданиях, причем как минимум в двух модификациях.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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