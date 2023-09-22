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ТАСС

Патрушев заявил, что против России идет гибридная война

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ считает, что ситуация на Украине используется как одно из средств в этой борьбе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Западные страны ведут гибридную войну, цель которой - разрушение России. И ситуация на Украине используется как одно из средств в этой борьбе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - указал он, отвечая на вопросы корреспондентов информагентств.

Как отметил Патрушев, это сопровождается "массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств, проводимой ими кампанией по дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, инспирированием межнациональных и межконфессиональных противоречий, вовлечением в протестную деятельность молодежи". Он констатировал, что это негативно влияет на общественно-политическую ситуацию в некоторых регионах.

На фоне этого, считает секретарь Совбеза, нужно рассмотреть дополнительные меры по нейтрализации угроз общественно-политической стабильности в регионах России. 

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