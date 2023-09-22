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ТАСС

Welt: Бербок вновь использовала неоднозначное выражение, коснувшись конфликта на Украине

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Источник изображения: Henry Nicholls - WPA Pool/ Getty Images

Глава МИД Германии ранее утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга"

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок вновь оказалась в центре внимания СМИ из-за размытой формулировки применительно к конфликту на Украине. На возможность различных трактовок ее слов, сказанных в эфире телеканала ARD, обратило внимание издание Welt.

"Именно в случае с этой российской войной речь идет и о том, чтобы послать сигнал другим странам, другим режимам", - сказала Бербок. При этом словосочетание "российская война" в оригинале прозвучало как Russland-Krieg. Его в зависимости от контекста можно переводить по-разному, в том числе, и как "война с участием России", и как "война России". Welt обращает внимание на то, что оно может по смыслу напоминать о словах министра про "войну против России", за которые Бербок ранее подверглась резкой критике.

На Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге в январе глава МИД утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". Таким образом она предлагала избегать разногласий в западных странах по вопросу поставок оружия Киеву. После критики она признала, что сделала ошибку. "Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет", - объяснила министр свои слова.

Бербок не раз допускала подобные словесные промахи. В июне газета Bild писала, что министр, выступая с речью на английском языке во время официального визита в ЮАР, по ошибке назвала эту страну "беконом надежды". В английском языке существует устойчивое выражение "beacon of hope", которое переводится как "маяк надежды", однако министр произнесла первое слово неверно, и вместо "маяка" у нее получился "бекон".

15 сентября Бербок в интервью телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором", после чего министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии в КНР Патрисию Флор. В эфире ARD Бербок заявила, что "приняла к сведению" реакцию китайской стороны. "Я выразилась так, как выразилась, а китайцы отреагировали так, как отреагировали", - сказала она. 

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Страны
Германия
Китай
Россия
Украина
ЮАР
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