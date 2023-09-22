Чехия, Дания и Нидерланды намерены сотрудничать при оказании военной помощи Украине

ЦАМТО, 21 сентября. Представители министерств обороны Чехии, Дании и Нидерландов в кулуарах заседания "Контактной группы по обороне Украины" (UDCG) на немецкой авиабазе Рамштайн подписали письмо о намерениях (LoI) по вопросу сотрудничества при поставке вооружений Украине.

Письмо о намерениях предполагает оснащение ВСУ преимущественно чешским оружием при финансовой поддержке Дании и Нидерландов.

В частности, речь идет о поставке дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, а также боеприпасов, произведенных на предприятиях военной промышленности Чехии.

Киев получит как современное чешское вооружение, так и модернизированную технику из состава ВС Чехии. Передаваемая техника будет находиться в боеготовом состоянии. Поставки будут выполнены в ближайшие месяцы и в 2024 году.

Целью документа названо установление долгосрочного сотрудничества для поддержки Вооруженных сил Украины. Первым совместным подпроектом названа безвозмездная поставка ВСУ 15 модернизированных основных боевых танков T-72EA, которые будут отправлены на Украину в ближайшее время.

Как заявил заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец, соглашение имеет большое значение для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности и безопасности Чехии. Благодаря ему предприятия чешского ВПК станут более конкурентоспособными на мировом рынке. Это будут проекты с большой экономической выгодой для Чешской Республики, включая возможности трудоустройства для граждан.

Для Чехии это не первый проект, в рамках которого она поставляет оружие, оплаченное другими государствами. В рамках трехстороннего проекта с США и Нидерландами на Украину уже были отправлены 45 из 90 запланированных модернизированных танков Т-72. Кроме того, продолжаются проекты поставки систем ПВО МР-2 "Виктор" и приборов пассивного наблюдения.

Реализацию проектов в поддержку Украины координирует агентство AMOS (Агентство межправительственного оборонного сотрудничества), которое входит в состав Министерства обороны Чехии. Оно получает запросы о потребностях от Украины, предложения чешских компаний, а затем представляет их на утверждение зарубежных партнеров, которые выделяют финансирование.

Как заявил на встрече министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, Дания предоставит Украине военную помощь на сумму 5,8 млрд. датских крон. Это 12-й и самый крупный пакет помощи, который Дания направляет Украине. В данный пакет входит и финансирование поставки 15 модернизированных танков Т-72 с большим количеством боеприпасов для Украины в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

Кроме того, Дания усилит сотрудничество с Германией в рамках безвозмездной передачи танков "Леопард". Планируется передать Украине еще 30 танков "Леопард-1" в дополнение к 80 танкам, которые уже поставляют Дания и Германия. Кроме того, Дания и Германия планируют совместно профинансировать производство и поставку большого количества танковых боеприпасов. Дания также намерена внести вклад в финансирование создания центра технического обслуживания переданных танков "Леопард-2".

Кроме того, Дания передаст оружие и боеприпасы из состава ВС, включая пистолеты, ручные гранаты, 40-мм гранатометы с боеприпасами, системы разминирования, тепловизионные бинокли, а также маскировочные сети. Запланированные поставки требуют окончательного одобрения финансового комитета Дании.