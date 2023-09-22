Бербок заявила о продолжении обсуждений поставок Taurus Киеву

Решения пока нет, заявила глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Германия продолжает обсуждать вопросы, связанные с возможностью отправки Украине ракет Taurus, решения пока нет. Об этом заявила в эфире телеканал ZDF глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Это весьма высокотехнологичное устройство. Именно поэтому мы должны очень тщательно изучить, как оно может применяться", - сказала она. "Мы сейчас проясняем эти вопросы", - добавила министр.

Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу. Во вторник статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер заявила, что тема возможных поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus не обсуждалась на встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн, прошедшей на американской одноименной авиабазе в Германии. 10 лет назад для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.