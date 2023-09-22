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ТАСС

В Госдуме заявили, что Mirage и F-16 не составят конкуренцию российским истребителям

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Ahn Young-joon

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отметил, что F-16 достаточно требователен к обслуживанию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Зарубежные истребители Mirage 2000 и F-16 не смогут составить конкуренцию современным российским истребителям в воздушном бою, при этом F-16 достаточно требователен к обслуживанию. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя возможную поставку Киеву такой техники.

"Теперь пришла очередь Mirage. Как платформа, да, он способен выполнять задачи, у него девять точек подвески. Как оппонент для наших современных истребителей в воздушном бою - без шансов абсолютно для Mirage. Абсолютно вам ответственно заявляю. F-16 тоже, кстати, примерно с таким же результатом", - сказал Картаполов в эфире телеканала "Россия-24".

При этом глава комитета подчеркнул, что истребитель F-16 достаточно сложный в обслуживании самолет. "Пилота можно научить, тем более имеющего уже опыт управления самолетом. Здесь самое главное, это подготовить технический персонал. F-16 - это достаточно сложный в обслуживании самолет и требовательный в обслуживании. Просто так гаечным ключом его не обслужишь", - резюмировал депутат.

По данным портала Intelligence Online, Киев и Париж близки к заключению соглашения о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил (ВВС) Франции. Речь, в частности, идет о приобретении пока еще не определенного количества подержанных истребителей в варианте Mirage 2000D, предназначенном для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Кроме того, в конце августа пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер объявил, что обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре. При этом помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа, по сути, сигнализировала о том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. 

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
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