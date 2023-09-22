В Польше заявили, что осуществляют только ранее согласованные поставки оружия Украине

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Варшава больше не поставляет Киеву вооружения

ТАСС, 21 сентября. Власти Польши осуществляют поставки Украине только ранее согласованного вооружения. Об этом заявил Польскому агентству печати пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"В контексте вопросов о поставках вооружений информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов", - приводит его слова агентство.

Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения.