Финляндия может передать Киеву беспилотник с осколочными снарядами

По данным еженедельника Defense News, беспилотник может нести порядка 3 тыс. осколочных боеприпасов, а зона поражения достигает "трети футбольного поля"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Финская компания Insta разработала беспилотник Steel Eagle, несущий осколочно-фугасные боеприпасы, и может начать поставлять его Украине для компенсации нехватки снарядов. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

"Интерес [к беспилотнику] есть не только в Финляндии", - заявил изданию исполнительный директор оборонного подразделения Insta Тууре Лехторанта. Defense News отмечает, что финский БПЛА может удовлетворить потребности Киева в технологии "для борьбы с значительным количеством пехоты на открытой местности в условиях дефицита боеприпасов".

Как указано в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании, Steel Eagle сочетает в себе беспилотные технологии и запатентованное взрывное устройство.

По данным Defense News, беспилотник может нести порядка 3 тыс. осколочных боеприпасов, а зона поражения достигает "трети футбольного поля". По словам Лехторанты, БПЛА можно запрограммировать таким образом, чтобы он снижался непосредственно перед взрывом.