ММЗ представил гусеничную машину для ЗРК иностранному заказчику

ЦАМТО, 21 сентября. Специалисты Мытищинского машиностроительного завода (АО "ММЗ") провели консультации для представителей дружественного иностранного государства.

Гостей ознакомили с техническими характеристиками гусеничного шасси производства АО "ММЗ" для новейшего перспективного зенитного ракетного комплекса средней дальности.

Российская военная техника, в том числе на шасси ММЗ, многие годы эксплуатируется в вооруженных силах дружественного государства, и руководство структур его национальной обороны отслеживает все новые экспортные предложения от предприятий ОПК России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".