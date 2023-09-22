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ЦАМТО

ММЗ представил гусеничную машину для ЗРК иностранному заказчику

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Учебно-тренировочная машина ММЗ
Учебно-тренировочная машина ММЗ.
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

ЦАМТО, 21 сентября. Специалисты Мытищинского машиностроительного завода (АО "ММЗ") провели консультации для представителей дружественного иностранного государства.

Гостей ознакомили с техническими характеристиками гусеничного шасси производства АО "ММЗ" для новейшего перспективного зенитного ракетного комплекса средней дальности.

Российская военная техника, в том числе на шасси ММЗ, многие годы эксплуатируется в вооруженных силах дружественного государства, и руководство структур его национальной обороны отслеживает все новые экспортные предложения от предприятий ОПК России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
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