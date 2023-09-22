Войти
Известия.ru

ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»

1293
2
+3
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ростех: ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»

Вооруженные силы (ВС) России получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С». Об этом 21 сентября сообщает компания «Ростех».

«Госкорпорация поставила Минобороны России первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Эти машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов», — говорится в сообщении корпорации в Telegram-канале.

Модернизированные гаубицы «Мста-С» могут работать в режиме «огневой налет» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Таким образом, во время нахождения установки на огневой позиции это позволяет быстро уходить от ответного удара.

У боевых машин есть модернизированные механизмы заряда, они увеличивают прицельную скорострельность до десяти выстрелов в минуту. Гаубица работает с помощью модернизированной автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Она помогает машине выполнять противоогневой маневр, автономно определяя текущие координаты, автоматически рассчитывая установки для стрельбы с закрытых огневых позиций.

«Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна в том числе в горной местности. Кроме того, снижена заметность гаубицы в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах», — рассказали в «Ростехе».

Гаубицы «Мста-С» применяются российскими военными в зоне специальной военной операции России на Украине. В частности, 12 сентября Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских военнослужащих в зоне СВО, на которых видно, как артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделений разведки поразили склад боеприпасов, замаскированный в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника. Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции.


Артиллерийские расчеты «Мста-С» группировки «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей украинских националистов, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.12.2022
Ствол накрыт: российская армия уничтожает артиллерию ВФУ
19.09.2022
Запорожская АЭС требует зоны безопасности
11.08.2022
Минобороны показало кадры работы САУ «Мста-С» по позициям украинских боевиков
10.06.2022
МО РФ показало уничтожение украинского беспилотника «Фурия» комплексом ПВО «Стрела»
08.06.2022
МО РФ показало кадры работы артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С»
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
2 комментария
№1
22.09.2023 23:58
В отсутствии Коалиции и это пойдёт..
0
Сообщить
№2
23.09.2023 00:09
Цитата, beka1. сообщ. №1
В отсутствии Коалиции и это пойдёт..
важно количество в данный момент
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 09:09
  • 36
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.09 08:53
  • 55447
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.09 19:26
  • 2
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 23.09 17:10
  • 1
Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники
  • 23.09 04:56
  • 34
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 23.09 00:09
  • 2
ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
  • 22.09 23:53
  • 1
В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
  • 22.09 16:49
  • 0
Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом
  • 22.09 16:22
  • 37
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 11:28
  • 1
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия
  • 22.09 11:00
  • 5
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 22.09 10:53
  • 0
Поляки провели перестановку командующих на восточном фланге НАТО
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak