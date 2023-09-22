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ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-25 "Маринетт"

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Источник изображения: Фото: surfpac.navy.mil

ЦАМТО, 21 сентября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 16 сентября в Меномини (шт.Мичиган) церемонии ввода в боевой состав флота боевого корабля прибрежной зоны LCS-25 "Маринетт" класса "Фридом".

LCS-25 стал 13-м кораблем класса "Фридом", построенным для ВМС США консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Контракт на строительство LCS-25 МО США заключило с Lockheed Martin в марте 2016 года. Закладка киля корабля состоялась на предприятии в Маринетт (шт.Висконсин) 27 марта 2020 года, церемония спуска на воду – 31 октября 2020 года. Приемочные испытания LCS-25 завершились в ноябре 2022 года. Корабль был передан ВМС США 6 февраля 2023 года. Как планируется, портом приписки "Маринетт" станет военно-морская база Мейпорт (шт.Флорида).

Как сообщал ЦАМТО, LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые предназначены для выполнения широкого спектра боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам.

В настоящее время на предприятии Fincantieri Marinette Marine на разных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31). LCS-31 станет последним кораблем класса "Фридом".

В сентябре 2021 года командование ВМС США вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом". В августе 2023 года из состава флота был выведен LCS-11 "Сиу Сити", а в сентябре – LCS-5 "Милуоки". В ближайшее время также будут списаны (LCS-7) "Детройт" и (LCS-9) "Литтл Рок". Вывод кораблей серии из боевого состава флота объясняется техническими проблемами и неудачной конструкцией, которая не позволяет кораблям класса "Фридом" вести боевые действия с равным противником, в первую очередь, ВМС НОАК.

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Страны
Китай
США
Компании
Austal
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
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