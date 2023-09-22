Российская армия получила первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

"Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Ростеха".

"В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". Усовершенствованная "Мста" может работать в режиме "огневой налет", имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов", - говорится в сообщении.

Модернизированные гаубицы "Мста-С" оснащены обновленной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности.

Эта система обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна в том числе в горной местности. Кроме того, снижена заметность "Мсты-С" в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

"В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц "Мста-С" существенно расширила свои возможности. Теперь она может работать в режиме "огневой налет" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара", - рассказали в кластере обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха".

Боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту. Кроме того, новая "Мста-С" получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой, благодаря которому улучшены условия обитания экипажа. У водителя-механика также появилось автоматизированное рабочее место, которое дает информацию о состоянии всех систем машины.

Самоходная гаубица 2С19М2 предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.