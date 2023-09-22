Командир отряда рассказал о взаимодействии операторов FPV-дронов с разведкой и РЭБ

По его словам, FPV-дрон - высокоточное оружие, которое сочетает в себе качества противотанкового ракетного комплекса, снайперской винтовки и беспилотных технологий

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") за год, пока это оружие применяется в ходе специальной военной операции на Украине, выстроили взаимодействие почти со всеми подразделениями от разведки до радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил ТАСС командир отряда БОБР, чье подразделение одним из первых в российской армии начало применять этот вид вооружения.

"У нас с большинством подразделений выстроен общий контур действий. Например, перед заходом штурмовых групп на опорник противника, сперва это место обрабатывают наши расчеты. Помогаем и в обороне, был пример, когда уже наш опорный пункт начали брать в окружение, а мы при помощи дронов обратили противников в бегство. Также FPV-дроны применяются и в разведке, так как имеют возможность залететь туда, куда условно классические дроны добраться не могут. Плотно работаем и с РЭБ по выявлению и уничтожению FPV-расчетов противника, на счету нашего отряда уже четыре таких", - рассказал собеседник агентства.

Командир отряда также привел пример применения FPV-дронов, когда расстояние между штурмующими и противниками составляет 15 м и применение артиллерии в качестве огневой поддержки невозможно. По его словам, FPV-дрон является высокоточным оружием, которое сочетает в себе качества противотанкового ракетного комплекса, снайперской винтовки и беспилотных технологий. "Помимо плюсов это накладывает и ограничение, по сути, это высокоточная работа с линии боевого соприкосновения, у нас нет возможности сделать выстрел и сменить позицию, когда идет плотный накат противника, работа идет беспрерывная. Это не делается, как часто почему-то думают, из подвалов или на расстоянии 20 км от линии боевого соприкосновения. Это первая, в крайнем случае вторая линия, где операторы и весь расчет продолжают работу и под обстрелом вражеской артиллерии, и танков, потому что в окопе ребята, которые ждут нашу поддержку", - добавил он.

БОБР начал принимать активное участие в специальной военной операции на Украине в сентябе 2022 года в составе одной из дивизий, действуя сначала на марьинском направлении, а затем на запорожском, где и сейчас отражает контрнаступление Вооруженных сил Украины.