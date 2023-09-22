Войти
ТАСС

Командир отряда рассказал о взаимодействии операторов FPV-дронов с разведкой и РЭБ

270
0
0
Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном
Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

По его словам, FPV-дрон - высокоточное оружие, которое сочетает в себе качества противотанкового ракетного комплекса, снайперской винтовки и беспилотных технологий

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") за год, пока это оружие применяется в ходе специальной военной операции на Украине, выстроили взаимодействие почти со всеми подразделениями от разведки до радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил ТАСС командир отряда БОБР, чье подразделение одним из первых в российской армии начало применять этот вид вооружения.

"У нас с большинством подразделений выстроен общий контур действий. Например, перед заходом штурмовых групп на опорник противника, сперва это место обрабатывают наши расчеты. Помогаем и в обороне, был пример, когда уже наш опорный пункт начали брать в окружение, а мы при помощи дронов обратили противников в бегство. Также FPV-дроны применяются и в разведке, так как имеют возможность залететь туда, куда условно классические дроны добраться не могут. Плотно работаем и с РЭБ по выявлению и уничтожению FPV-расчетов противника, на счету нашего отряда уже четыре таких", - рассказал собеседник агентства.

Командир отряда также привел пример применения FPV-дронов, когда расстояние между штурмующими и противниками составляет 15 м и применение артиллерии в качестве огневой поддержки невозможно. По его словам, FPV-дрон является высокоточным оружием, которое сочетает в себе качества противотанкового ракетного комплекса, снайперской винтовки и беспилотных технологий. "Помимо плюсов это накладывает и ограничение, по сути, это высокоточная работа с линии боевого соприкосновения, у нас нет возможности сделать выстрел и сменить позицию, когда идет плотный накат противника, работа идет беспрерывная. Это не делается, как часто почему-то думают, из подвалов или на расстоянии 20 км от линии боевого соприкосновения. Это первая, в крайнем случае вторая линия, где операторы и весь расчет продолжают работу и под обстрелом вражеской артиллерии, и танков, потому что в окопе ребята, которые ждут нашу поддержку", - добавил он.

БОБР начал принимать активное участие в специальной военной операции на Украине в сентябе 2022 года в составе одной из дивизий, действуя сначала на марьинском направлении, а затем на запорожском, где и сейчас отражает контрнаступление Вооруженных сил Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
01.03.2022
Рогозин заявил, что ЕКА заявлениями по "ЭкзоМарсу" решило "отморозить уши назло бабушке"
19.03.2021
Российская армия не допустила кровопролития во время крымской операции в 2014 году
30.08.2019
Трампа обвинили в промедлении с оказанием военной помощи Украине
21.12.2017
"Укроборонпром" закончил испытания автоматического гранатомета УАГ-40
07.09.2015
Мы таки прорвемся на этот труднодоступный рынок
20.11.2013
"Мотор Сич" ведет переговоры со странами Ближнего Востока по продвижению своих вертолётов
02.11.2010
БТР-4
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:05
  • 55373
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания