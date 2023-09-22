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Военное обозрение

Сенат США утвердил новым председателем Комитета начальников штабов генерала Брауна

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Источник изображения: topwar.ru

Новым главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США станет генерал Чарльз Браун. Американские сенаторы подавляющим большинством голосов поддержали именно его кандидатуру, когда решался вопрос о преемнике действующего главы ОКНШ генерала Марка Милли, который уходит в отставку с 1 октября текущего года.

За кандидатуру Брауна проголосовали 89 сенаторов, лишь 8 голосов были поданы против. Выдвинул Брауна сам президент США Джо Байден, еще в мае 2023 года.

Как известно, 61-летний генерал ВВС Чарльз Браун до последнего момента возглавлял штаб военно-воздушных сил США. Он начал свой путь в американских ВВС в середине 1980-х годов, звание бригадного генерала получил в 2009 году, генерал-майора – в 2013 году, в 2015 году стал генерал-лейтенантом, а в 2018 году – генералом (четырехзвездным).

До назначения начальником штаба ВВС в 2020 году, генерал Браун командовал Тихоокеанскими военно-воздушными силами, до этого – воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования.

Примечательно, что теперь все высшее военное руководство США – афроамериканцы – министр обороны отставной генерал Ллойд Остин и новый глава комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун. Кстати, на посту начальника штаба ВВС генерал Браун также был первым афроамериканцем.

Американские эксперты утверждают, что Браун – «политически ангажированный» генерал. Он старается во всем следовать политическому курсу Демократической партии США. В частности, при назначении на должности в ВВС в бытность Брауна начальником штаба американских военно-воздушных сил, расовая и гендерная принадлежность офицеров рассматривались как важные факторы в выдвижении на вышестоящие должности. Это привело к общему снижению требований к офицерскому составу ВВС, то есть, раса или пол офицера стали важнее уровня его физической подготовленности, профессиональной грамотности или состояния здоровья.

В то же время, каких-либо серьезных изменений в американских вооруженных силах именно по инициативе генерала Брауна вряд ли стоит ожидать, поскольку он не является чересчур инициативной фигурой и, вероятно, будет просто полностью лояльным Байдену и его окружению руководителем.

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Страны
США
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2020-й год
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