Войти
ТАСС

Бельгия изучает возможность отправки истребителей F-16 на Украину

251
0
0
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: https://www.sinodefenceforum.com/

Минобороны проверит, полностью ли истек срок службы бельгийских самолетов, сообщил премьер-министр Александер Де Кроо

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подтвердил, что Минобороны страны изучает возможность отправки истребителей F-16 на Украину.

"Мы попросили министерство обороны проверить, полностью ли истек срок службы наших самолетов", - привел слова Де Кроо в среду вечером канал VRT News. "Мы должны рассмотреть все варианты. Если они все еще в чем-то полезны, то нам обязательно следует это изучить", - заявил премьер. "Может быть, Украина использует бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования другие", - добавил он.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 таких истребителей, шесть первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
18.09.2023
Бельгия в 2024 году направит в Данию персонал и два F-16 для тренировки украинских пилотов
14.08.2023
Стало известно, когда украинские пилоты начнут летать на F-16
05.06.2023
F-16 против Су-35: американские истребители не спасут Украину
05.06.2023
В Киеве заявили, что в "авиационную коалицию" вошли уже восемь стран Европы
26.05.2023
Нидерланды сообщили, что уже оказали военную помощь Украине на €1,6 млрд
08.04.2019
Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:05
  • 55373
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания