Польский премьер заявил, что Польша прекращает поставки оружия Украине

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Конфликтная ситуация между Варшавой и Киевом продолжает набирать обороты. Взаимные претензии по запрету поставок сельхозпродукции повысили градус риторики. Но теперь, как выясняется, этим дело не ограничилось. Для польских властей ситуация обусловлена грядущими выборами. Нужно продемонстрировать своему электорату «твёрдую и независимую» позицию, что и пытаются делать.

От «зерновой» риторика официальной Варшавы перешла к «оружейной». Так, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что теперь Варшава не будет поставлять оружие Киеву, так как «самим нужно».

Польский премьер:

Мы уже перестали передавать Украине оружие. Это связано с тем, что мы заняты модернизацией и обеспечением своей армии. Чтобы не пришлось защищаться, нужно самим иметь то, что защищаться. Мы увеличили оборонный заказ для своей армии.

Моравецкий не стал говорить о том, что всё это связано с упрёками Киева, запретом на ввоз сельскохозяйственной продукции из Польши, а также угрозами подачи иска в суд ВТО.

По состоянию на текущий момент Польша входила в число крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов Киеву. Среди прочего поляки поставляли ВСУ танки, САУ, боевые машины пехоты, средства артиллерии, ПВО, огромное количество снарядов и др.

Также Польша является крупной транзитной (для поставок оружия и техники Украине) страной. Находясь в Нью-Йорке, польский президент Дуда отменил ранее запланированную встречу с Зеленский и заявил, что Варшава напоминает Киеву о своём статусе важного транзитёра. Дал понять, что и транзит (если США позволят) могут перекрыть.