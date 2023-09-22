Войска РФ начали применять боевых роботов для минирования в зоне СВО

Средняя цена комплекса "Минер БР-1" составляет 60 тыс. рублей, сообщил источник в ОПК РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали наземный робототехнический комплекс "Минер БР-1" для минирования, семь изделий уже применяются в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"ВС РФ начали применять комплекс "Минер БР-1" в зоне спецоперации, нами поставлено семь платформ. Планируются и другие поставки: заказы уже есть, работа над изготовлением платформ ведется", - заявил источник. Разработчиком платформ является российское научно-производственное объединение, название которого не разглашается, а также благотворительный фонд "Народный фронт".

"Минер БР-1" поставляется в двух модификациях. "Существует две версии комплекса: платформа-камикадзе одноразового использования, а также модификация с откидным бортом, которая является многоразовой. В среднем в зависимости от модификации стоимость комплекса составляет порядка 60 тыс. рублей", - уточнил собеседник ТАСС.

По словам источника, робот позволяет российским войскам осуществлять дистанционное минирование территорий. "Основное предназначение платформы - минирование. Комплекс берет мину, сбрасывает ее и уезжает, заминировав определенный участок. Выгрузка получается аккуратной, борт опускается довольно низко, "Минер" отъезжает - и боеприпас аккуратно кладется. Кроме того, если вдруг у бойцов закончились боеприпасы, при помощи данной платформы можно безопасно доставить их к военнослужащим", - сказал он.

"Минер БР-1" способен перевозить грузы весом до 150 кг. Разработчик отмечает, что при практическом применении платформы было установлено, что наибольшая эффективность достигается при перевозке грузов до 70 кг. "Платформа является практически стопроцентно российским продуктом, 90% комплектующих российского производства", - заявил источник.