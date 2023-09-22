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РИА Новости

Источник раскрыл подробности удара "Ланцета" по украинскому МиГ-29

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БПЛА-камикадзе Ланцет
БПЛА-камикадзе Ланцет.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

"Ланцет" поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинский МиГ-29 на дальности более 80 километров за счет нескольких новшеств в этой беспилотной системе, рассказал РИА Новости информированный источник.

"Компанией ZALA AERO в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы с барражирующим боеприпасом "Ланцет" был внесен ряд новшеств, которые позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Также были использованы отдельные новые конструктивные решения", — рассказал собеседник.

Он добавил, что в результате МиГ-29 на украинском аэродроме удалось поразить прямым попаданием "Ланцета" в кабину на общей дальности "более 80 километров от точки запуска аппарата в тылу российских оборонительных позиций".

Источник добавил, что сейчас разведывательно-ударный контур с системой "Ланцет", применяемый подразделениями Вооруженных сил России, "стал по-настоящему "фронтовой длинной рукой".

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса, который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.

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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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