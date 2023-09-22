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ТАСС

Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники

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Источник изображения: Александр Полегенько/ ТАСС, архив

По словам командира отряда, также был уничтожен один батальон противника

ТАСС, 21 сентября. Беспилотный отряд быстрого реагирование БОБР, одним из первых применивший в ходе спецоперации на Украине FPV-дроны (first-person view, "вид от первого лица"), за год на фронте уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы. Об этом сообщил ТАСС командир отряда БОБР.

"За год отношение к применению FPV-дронов поменялось, а за последние три месяца поменялось кардинально, так как контрнаступление показало, насколько они могут быть эффективны, чтобы останавливать и бронированную технику, и пехоту. На данный момент ни одного дня не проходит без работы FPV-расчета. За год отрядом БОБР уничтожено и выведено из строя более 100 единиц военной техники, в том числе и танки, и американские Bradley, пикапы, также поражено более батальона живой силы противника. Это промежуточный результат, мы продолжаем работу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участие FPV-дронов изменило поведение противника в ходе контрнаступления. "Если в начале контрнаступления противник шел почти маршем, колоннами, то сейчас все поменялось. Он не выкатывается близко к линии боевого соприкосновения, перемещается в основном в ночное время. Бронированная техника к тому же обзавелась "глушилками", средствами радиоэлектронной борьбы, но массово они не могут оборудовать ими технику, что тоже сокращает количество задействованных бронемашин. После ряда остановленных штурмов - накатов пехоты, изменили повадки и они, если раньше они передвигались пятерками, то сейчас по одному, по двое, держат дистанцию", - пояснил командир отряда.

По его словам, расход дронов зависит от ситуации на фронте: за сутки расчет может выпустить как 1-2 дрона, так и 20-30. "При плотном накате и наступательных действия расход растет в десятки раз. Если брать последнее время, то у нас уходит примерно 1 тыс. дронов ежемесячно", - рассказал собеседник агентства.

БОБР начал принимать активное участие в специальной военной операции на Украине в сентябе 2022 года в составе одной из дивизий, действуя сначала на марьинском направлении, а затем на запорожском, где и сейчас отражает контрнаступление Вооруженных сил Украины. 

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