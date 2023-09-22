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ТАСС

Иран ожидает, что США и "евротройка" снимут санкции в соответствии с СВПД

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: REUTERS/Lisi Niesner

Президент республики Эбрахим Раиси также заявил, что противоречия между Азербайджаном и Арменией неприемлемы и должны быть разрешены путем диалога

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Иран ожидает от Соединенных Штатов и "евротройки" выполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), нацеленному на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, что означает отмену санкций. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции в Нью-Йорке, отметив, что Тегерану нужны реальные действия со стороны Запада.

"Мы ожидаем, что американцы и европейцы выполнят свои обязательства по СВПД, а это означает, что необходимо закончить действие санкций, - сказал он. - Единственная сторона, которая выполняла обязательства - это Иран". Раиси добавил, что западные страны "попытались инициировать контакты по некоторым каналам", однако "слова должны сопровождаться действиями, одних разговоров мало".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой, однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения.

Противоречия между Азербайджаном и Арменией неприемлемы и должны быть разрешены с помощью диалога, заявил Раиси.

"Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами и говорили с ними о необходимости решать проблемы путем диалога", - сказал он. По словам Раиси, "напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном неприемлема, она должна быть снята путем диалога".

Иран и Россия давно сотрудничают в военной и политической сферах и развивают соответствующее взаимодействие, сказал Раиси, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран.

"Иран и Россия давно сотрудничают в военной и политической сферах, мы действуем в этих рамках, - сказал Раиси. - Что касается конкретных результатов этого визита, то мы должны подождать объявления командования России и Ирана". 

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