Проблемы японской космической разведки

Как сообщил французский бюллетень "Intelligence Online" в материале "Japan's imagery shortfall undermines monitoring of Russia-China action around Kuril Islands" ("Дефицит данных видовой разведки в Японии осложняет мониторинг действий России и Китая в районе Курильских островов"), нынешняя разобщенность разведывательных служб Японии, обладающих возможностями дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), препятствует достижению правительством своих целей в рамках пристального наблюдения за передвижениями России и Китая в районе Курильских островов и в акватории Китайского моря. Возможности привлечения частного сектора всё еще рассматриваются как сомнительные.

Изображение японского спутника радиолокационной разведки серии IGS-Radar (с) S. Matsuura

Закрытая группа дипломатов и сотрудников разведки министерства иностранных дел Японии, созданная для прогнозирования российско-китайских перемещений в районе Курильских островах, все еще ждет бюджетного решения в вопросе получения данных видовой космической разведки. Команда, о существовании которой ранее сообщил Intelligence Online, с самого начала жаловалась на отсутствие доступа к таким данным, главным образом в силу установленных японским правительством межведомственных барьеров в вопросе использования соответствующих возможностей. Наличие этих межведомственных барьеров стало очевидным с началом работы группировки спутников Группы четырех (Quad) (в составе Соединенных Штатов Америки, Австралии, Японии и Индии), когда министерство иностранных дел Токио удивило своих партнеров крайне малым вкладом в реализацию проектов видовой разведки альянса.

С одной стороны, управление разведки и исследований кабинета премьер-министра (Cabinet Intelligence and Research Office, CIRO), или Naicho, обладает собственными оперативными возможностями. Управление рассчитывает до конца года вывести на околоземную орбиту спутник IGS-Radar 8, что позволит довести число действующих космических аппаратов радиолокационной разведки до шести. Однако при том, что эти спутники IGS используются для целей национальной обороны, а также для борьбы со стихийными бедствиями и в интересах промышленности, другие министерства и ведомства к их данным доступа не имеют.

Первые снимки группировки спутников частного оператора

Министерство иностранных дел могло бы получить доступ к большему массиву данных видовой разведки теперь, когда Институт пионеров космоса Q-shu (IQPS), созданное в 2005 году дочернее предприятие Университета Кюсю, начало предоставлять с середины июля изображения, получаемые от своей частной группировки космических аппаратов ДЗЗ. Это событие также является спасительным шансом для космической радиолокационной разведки Японии. Запуск группировки, которая в общей сложности будет иметь в своем составе 36 спутников, является первым действительным успехом Японии в этой области.

В 2019 и 2021 годах IQPC запустила два спутника-демонстратора технологии с ограниченной продолжительностью функционирования на орбите, но потеряла свои первые два спутника с полным функционалом, QPS-SAR-3 и QPS-SAR-4, при запуске в октябре 2022 года. Первые изображения, опубликованные в июле текущего года спустя месяц после запуска 12 июня, направлены на то, чтобы убедить потенциальных клиентов в том, что разрешение изображений в X-диапазоне уже достигло 0,46 м. IQPS намерена как можно скорее извлечь выгоду из этого пробного запуска и планирует запустить свой второй серийный спутник в этом месяце.

Ненадежное космическое агентство

Тот факт, что большая часть информационного портала представлена исключительно на японском языке, иллюстрирует, что приоритетом IQPS является в первую очередь удовлетворение национального спроса и быструю реализацию потенциала, востребованного министерством иностранных дел, которое все еще вынуждено полагаться на спутники японского космического агентства JAXA.

Инструментарий JAXA представляется ненадежным. Спутник агентства ALOS-2, работающий в L-диапазоне и способный осуществлять мониторинг судоходства через сигналы автоматической идентификационной системы (AIS), приближается к концу своего жизненного цикла. В этом году он должен был быть заменен на ALOS-4, но потеря парного с ним космического аппарата оптического наблюдения ALOS-3 при запуске 7 марта ставит под сомнение непрерывность функционирования группировки

На данный момент компания Synspective, как находящийся в процессе становления конкурент IQPS, похоже, тоже испытывает трудности. Заручившись инвестициями в сумме более 200 млн долл. США, компания приложила немалые усилия, чтобы выйти на рынок со вполне функциональным предложением, но то, что ее последний по времени запущенный (в конце прошлого года) спутник был назван "действующим прототипом", не внушило доверие потенциальным заказчикам. Похоже, что переход к реальной коммерческой эксплуатации придется отложить до запуска следующих космических аппаратов группировки, которая в своей полной конфигурации должна включать 25 спутников. Это означает, что дипломатам придется еще немного потерпеть в ожидании данных видовой космической разведки.