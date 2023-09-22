Продолжение бедлама с реконструкцией Северной верфи

Как сообщило издание "Деловой Петербург" в материале Светланы Афониной "Подрядное невезение: проект создания эллинга на "Северной верфи" приостановлен", проект строительства эллинга на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) приостановлен, а контракт с третьим генеральным подрядчиком расторгнут. Об этом сообщил "Деловому Петербургу" 19 сентября 2023 года генеральный директор предприятия Игорь Орлов в ходе XVII международной выставки-конференции "Нева-2023".

Конструкции недостроенного эллинга нового судостроительного комплекса ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, снимок 28.01.2023 (с) П. Щеголихин / korabel.ru

"Контракт с третьим подрядчиком разорван, он не смог подтвердить свои квалификационные требования: не предоставил банковские гарантии", - сказал Игорь Орлов.

По его словам, сейчас стоит вопрос о внесении поправок в проект, поскольку раньше в нём было много импортного оборудования, включая системы кондиционирования, энергоснабжения, вентиляции и электрообеспечения.

"Здесь вопрос даже больше не к подрядчику, а в целом к проекту. Прежнее руководство ОСК считало, что можно в процессе достройки дорешать какие-то вопросы: была возможность, что подрядчик сможет перепроектировать в процессе строительства. Но банки первого уровня сказали: учитывая, что цена, очевидно, выше, мы не будем давать банковскую гарантию. Никто из банков первого уровня не согласился гарантировать этот проект, поэтому он не сложился", - сказал Игорь Орлов.

Готовность объекта на данный момент составляет 28%. Есть статусные интересанты, которые хотят "войти" в проект, но они все ждут подтверждённого финансирования, которого пока нет, отметил глава Северной верфи.

"Эллинг это наша боль. Говорить о будущем верфи без него не приходится. Плюс немало уже потрачено, чтобы он был. Мы в большом диалоге с государством как с основным инвестором этого проекта, чтобы изыскать ресурсы для его строительства", - резюмировал он.

Напомним, два предыдущих генподрядчика обанкротились. Первый контракт на строительство был заключён с петербургским "Метростроем" на 6,7 млрд в 2017 году. Завершить его планировалось к началу 2019 года. Вторую попытку ОСК сделала осенью 2020-го, выбрав "Отечественные системы и технологии" (ОСТ) на 7,8 млрд. В конце 2022 года Северная верфь заключила договор уже с третьей по счёту компанией: "РусГард". Завершить работы планировалось в марте 2024 года.

Комментарий bmpd. Таким образом, Северная верфь разорвала контракт с уже третьим по счету подрядчиком по многострадальному проекту реконструкции этого предприятия, начатому в 2015 году. Закладка нового судостроительного комплекса предприятия была произведена еще в декабре 2015 года.

Напомним, что в 2017 году первым победителем конкурсных процедур на строительство нового судостроительного комплекса Северной верфи было объявлено ОАО "Метрострой" (Санкт-Петербург). Согласно условиям контракта, заключенного между Северной верфью и "Метростроем", в рамках исполнения первого этапа проекта было запланировано строительство стапельной площадки из двух горизонтальных стапельных плит 250 х 100 метров, перекрытых эллингом высотой 73,5 м с мостовыми кранами общей грузоподъемностью 350 тонн, а также строительство административно-бытового корпуса. Сроком окончания работ был февраль 2019 года, цена контракта составляла 6 млрд рублей, причем "Метрострой" получил аванс в 1,4 млрд рублей. Однако ввиду крайне низкого темпа работ "Метростроем", правительство Санкт-Петербурга в 2019 году предложило Северной верфи рассмотреть варианты завершения работ без участия "Метростроя" (который с 2021 года находится в стадии банкротных процедур), и подряд был передан компании ООО "Отечественные системы и технологии" (ОСТ, Москва).

В сентябре 2020 года Северная верфь подписала с ОСТ контракт стоимостью около 7,8 млрд рублей на продолжение первого этапа реконструкции завода, с завершением работ в 2022 году. Но уже в декабре 2021 года Северная верфь расторгла контракт с ОСТ на проведение первого этапа реконструкции предприятия, а само ОСТ тоже находится в состоянии банкротных процедур. Сама ОСТ заявляла, что выполнила на верфи работы в объеме 1 млрд рублей. На начало 2022 года общая готовность нового комплекса оценивалась примерно в 28%.

В декабре 2022 года Северная верфь подписала договор на завершение первого этапа реконструкции предприятия уже с третьим подрядчиком в лице частного ООО "ПК "РусГард" (Ростов-на-Дону), которое стало единственным участником и победителем соответствующего открытого конкурса. В рамках контракта с ООО "ПК "РусГард" было предусмотрено завершение возведения колонн эллинга, установка перекрытия, обшивка здания, строительство административно-бытового корпуса, закупка станочного и кранового оборудования, при этом сроком окончания работ был определен март 2024 года.

Выбор ООО "ПК "РусГард" с самого начала вызывал удивление, поскольку данная компания официально специализировалась на производстве и продаже фильтроэлементов, которые применяются в металлургии, судостроении и судоремонте, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроении, станкостроении, в производстве и эксплуатации дорожной и специальной техники, и только в качестве второстепенных родов деятельности указвапла "строительные работы и разборку и снос зданий". При этом в компании было всего 86 сотрудников, а ее выручка за 2021 год составила 800,9 млн рублей, чистая прибыль - 13,5 млн рублей. Ранее, участвуя в госзакупках, ООО "ПК "РусГард" получило суммарно 123 контракта на общую сумму более 1 млрд рублей.

Судя по всему, ПК "РусГард" являлось подставным подрядчиком для реального исполнителя работ, что, возможно, было связано с санкционными вопросами. Тем не менее и тут дело не сдвинулось, и сейчас Северной верфи требуется уже четвертый по счету подрядчик для реализации программы реконструкции. Эта история наглядно демонстрирует положение дел в отечественном судостроении, и в ОСК в частности. Учитывая, что теперь руководством Северной верфи заявляется и о необходимости переработки проекта реконструкции, тот трудно себе представить, когда эта история вообще закончится.