Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения о поставке ракет ATACMS Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в среду, 20 сентября, заявил, что хоть решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS пока не принято, переговоры продолжаются.

«Мы продолжаем внутриведомственные дискуссии об этих оружейных системах, но никакого решения не принято», — заявил Кирби журналистам на брифинге.

По его словам, вопрос передачи Киеву ракет ATACMS все еще находится на повестке.

Ранее,15 сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена рассматривает возможность передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS этой осенью. По словам источника в Белом доме, итоговое решение должно быть одобрено главой государства. Американские власти рассчитывают, что поставки ATACMS усилят контрнаступление Украины.

До этого, 11 сентября, агентство Reuters сообщило, что власти США могут одобрить поставку дальнобойных ракет Украине, в том числе ATACMS или GMLRS.

При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не изменили свою позицию насчет возможных поставок Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS — Вашингтон не передает их Киеву.

10 сентября первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер не исключил поставки ATACMS Украине в будущем, однако отметил, что на сегодняшний день Вашингтон не готов к этому шагу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.