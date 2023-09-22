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Вестник Мордовии

Бронированных кабин на участвующих в СВО КамАЗах и "Уралах" будет больше

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Задействованные в СВО грузовые автомобили будут получать усиленную защиту. Отечественная промышленность уже представила ряд интересных разработок.

Как отмечает "РГ: русское оружие", в зоне специальной военной операции появились мощные четырехосные полноприводные вездеходы КамАЗ-6350 с бронированными кабинами, оборудованных спальными местами, обладающих стойкостью к пулям, осколкам снарядов и взрывам мин и фугасов.

Масса такого автомобиля составляет 14300 кг, грузоподъемность - 10000 кг. Двигатель КамАЗ 740.35-400 (Евро 2) - 400 л.с. Топливные баки общей емкостью 375 литров также защищены.

Эта версия грузовика из Набережных Челнов демонстрировалась на проходившем в прошлом месяце в подмосковном парке "Патриот" Международном военно-техническом форуме "Армия - 2023".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

На этом же мероприятии была представлена бронированная кабина, предназначенная для семейства "Мустанг" 6х6 и 8х8 - всего шесть модификаций. В зависимости от комплектации в них может монтироваться два или три сидения.

Также на этом представительном мероприятии экспонировались кабины для "Уралов" капотного исполнения с оперением моторного отсека. Их вес - 1950 кг. Люк в крыше и боковые бойницы предназначены для применения личного оружия. Смонтированы система кондиционирования, фильтровентиляционная установка и другое оборудование.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Как отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, в отечественных вооруженных силах бронированные КамАЗы и "Уралы" впервые появились в период нахождения Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане.

Современные разработки выполнены на более высоком техническом уровне и позволяют более эффективно защищать жизни и здоровье наших военнослужащих.

Конечно, невозможно обеспечивать стопроцентное внедрение такой защиты, однако появление у поддерживаемого странами НАТО противника разнообразных средств поражения требует широкого внедрения данных мер обеспечения безопасности", - отмечает военный эксперт.

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Страны
Афганистан
Проекты
NATO
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