Бронированных кабин на участвующих в СВО КамАЗах и "Уралах" будет больше

Источник изображения: vestnik-rm.ru
Задействованные в СВО грузовые автомобили будут получать усиленную защиту. Отечественная промышленность уже представила ряд интересных разработок.
Как отмечает "РГ: русское оружие", в зоне специальной военной операции появились мощные четырехосные полноприводные вездеходы КамАЗ-6350 с бронированными кабинами, оборудованных спальными местами, обладающих стойкостью к пулям, осколкам снарядов и взрывам мин и фугасов.
Масса такого автомобиля составляет 14300 кг, грузоподъемность - 10000 кг. Двигатель КамАЗ 740.35-400 (Евро 2) - 400 л.с. Топливные баки общей емкостью 375 литров также защищены.
Эта версия грузовика из Набережных Челнов демонстрировалась на проходившем в прошлом месяце в подмосковном парке "Патриот" Международном военно-техническом форуме "Армия - 2023".
Источник изображения: vestnik-rm.ru
На этом же мероприятии была представлена бронированная кабина, предназначенная для семейства "Мустанг" 6х6 и 8х8 - всего шесть модификаций. В зависимости от комплектации в них может монтироваться два или три сидения.
Также на этом представительном мероприятии экспонировались кабины для "Уралов" капотного исполнения с оперением моторного отсека. Их вес - 1950 кг. Люк в крыше и боковые бойницы предназначены для применения личного оружия. Смонтированы система кондиционирования, фильтровентиляционная установка и другое оборудование.
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Как отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, в отечественных вооруженных силах бронированные КамАЗы и "Уралы" впервые появились в период нахождения Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане.
Современные разработки выполнены на более высоком техническом уровне и позволяют более эффективно защищать жизни и здоровье наших военнослужащих.
Конечно, невозможно обеспечивать стопроцентное внедрение такой защиты, однако появление у поддерживаемого странами НАТО противника разнообразных средств поражения требует широкого внедрения данных мер обеспечения безопасности", - отмечает военный эксперт.